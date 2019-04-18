Такое редкое фото. Лера Кудрявцева показала 8-месячную дочь

Новости России. Лера Кудрявцева показала редкое фото дочери.
Снимок был опубликован в Instagram телеведущей.
На фото 8-месячная Мария в коляске, а мама в подписи трогательно рассказала о своем ребенке.
Новости России. Лера Кудрявцева показала редкое фото дочери.
Снимок был опубликован в Instagram телеведущей.
На фото 8-месячная Мария в коляске, а мама в подписи трогательно рассказала о своем ребенке.
Фото: instagram.com/leratv
Лера Кудрявцева:
Я уже говорила, что показывать дочку не буду, пока не подрастёт. Но Руки Мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растём, узнаем мир, уже ползаем, стоим и у нас 2 зуба.
Лера Кудрявцева впервые показала новорожденную дочь: фотофакт (читать далее).
Подписчики оценили фото и попросили Кудрявцеву почаще рассказывать о своем ребенке.
Стоит отметить, что Лера Кудрявцева редко делится в соцсетях фото своей маленькой дочери. Девочка появилась на свет в августе минувшего года. Малышка – второй ребенок телеведущей – у Кудрявцевой также есть 29-летний сын.
Кудрявцева вернулась к любимому делу, когда после родов прошло меньше месяца – здесь подробнее.