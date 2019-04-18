Такое редкое фото. Лера Кудрявцева показала 8-месячную дочь

На фото 8-месячная Мария в коляске, а мама в подписи трогательно рассказала о своем ребенке.

Лера Кудрявцева:

Я уже говорила, что показывать дочку не буду, пока не подрастёт. Но Руки Мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растём, узнаем мир, уже ползаем, стоим и у нас 2 зуба.

Лера Кудрявцева впервые показала новорожденную дочь: фотофакт (читать далее).

Подписчики оценили фото и попросили Кудрявцеву почаще рассказывать о своем ребенке.

Стоит отметить, что Лера Кудрявцева редко делится в соцсетях фото своей маленькой дочери. Девочка появилась на свет в августе минувшего года. Малышка – второй ребенок телеведущей – у Кудрявцевой также есть 29-летний сын.

Кудрявцева вернулась к любимому делу, когда после родов прошло меньше месяца – здесь подробнее.