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Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу

06 сентября 2018 14:42
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Новости России. 13 августа Лера Кудрявцева родила ребёнка от своего мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Малышку назвали Машей. 

Спустя несколько недель после родов 47-летняя телеведущая уже блистала на сцене «Новой волны». Кудрявцева вместе с Андреем Малаховым была ведущей церемонии открытия конкурса.

Снимки молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram.

Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу -1

Фото: instagram.com/leratv

Подписчики отметили, что Кудрявцева выглядит «роскошно».

«Всем бы так выглядеть»,

«Счастье вам к лицу»,

«Поражаюсь вашему трудолюбию и тому, как вы выглядите».

Андрей Малахов отметил, что она «бессменная ведущая праздника и молодая мама. Она лучший теперь специалист по детскому питанию, памперсам и рынку нянь! (хоккейный турнир не в счёт)».

Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу -4

Супруг с дочкой. Фото: instagram.com/leratv

Для Кудрявцевой новорожденная дочка стала вторым ребенком. Она отметила, что со своей малышкой она ощутила «бабочки в животе».

Лера Кудрявцева впервые показала новорожденную дочь: фотофакт (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Лера Кудрявцева # Андрей Малахов # Игорь Макаров # Фотофакт

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