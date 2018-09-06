Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу

Новости России. 13 августа Лера Кудрявцева родила ребёнка от своего мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Малышку назвали Машей.

Спустя несколько недель после родов 47-летняя телеведущая уже блистала на сцене «Новой волны». Кудрявцева вместе с Андреем Малаховым была ведущей церемонии открытия конкурса.

Снимки молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram.