Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу
Новости России. 13 августа Лера Кудрявцева родила ребёнка от своего мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Малышку назвали Машей.
Спустя несколько недель после родов 47-летняя телеведущая уже блистала на сцене «Новой волны». Кудрявцева вместе с Андреем Малаховым была ведущей церемонии открытия конкурса.
Снимки молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/leratv
Подписчики отметили, что Кудрявцева выглядит «роскошно».
«Всем бы так выглядеть»,
«Счастье вам к лицу»,
«Поражаюсь вашему трудолюбию и тому, как вы выглядите».
Андрей Малахов отметил, что она «бессменная ведущая праздника и молодая мама. Она лучший теперь специалист по детскому питанию, памперсам и рынку нянь! (хоккейный турнир не в счёт)».
Супруг с дочкой. Фото: instagram.com/leratv
Для Кудрявцевой новорожденная дочка стала вторым ребенком. Она отметила, что со своей малышкой она ощутила «бабочки в животе».
Лера Кудрявцева впервые показала новорожденную дочь: фотофакт (читать далее).