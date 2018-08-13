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«Доченька». 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой

13 августа 2018 14:43
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Новости России. Телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Кудрявцева опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена ножка ее ребенка.

Лера Кудрявцева:
Доченька.

«Доченька». 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой-1

Фото: instagram.com/leratv

Для 47-летней телеведущей дочка стала вторым ребенком – у Кудрявцевой уже есть 28-летний сын от первого брака. Новорожденная стала первым общим ребенком для Леры и ее супруга – 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова.

Пост молодой мамы за час собрал более 150 тысяч лайков.

«Доченька». 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой-3

Фото: instagram.com/leratv

Подписчики поздравили Кудрявцеву и ее мужа и пожелали им и малышке здоровья.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в браке уже пять лет.

Не внук. В конце июля Сергей Лазарев поздравил Валерию с рождением ребёнка (читать далее). 

# Звезды

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