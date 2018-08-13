«Доченька». 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой

Новости России. Телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой.
Об этом она сообщила в своем Instagram. Кудрявцева опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена ножка ее ребенка.
Лера Кудрявцева:
Доченька.
Новости России. Телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой.
Об этом она сообщила в своем Instagram. Кудрявцева опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена ножка ее ребенка.
Лера Кудрявцева:
Доченька.
Фото: instagram.com/leratv
Для 47-летней телеведущей дочка стала вторым ребенком – у Кудрявцевой уже есть 28-летний сын от первого брака. Новорожденная стала первым общим ребенком для Леры и ее супруга – 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова.
Пост молодой мамы за час собрал более 150 тысяч лайков.
Фото: instagram.com/leratv
Подписчики поздравили Кудрявцеву и ее мужа и пожелали им и малышке здоровья.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в браке уже пять лет.
Не внук. В конце июля Сергей Лазарев поздравил Валерию с рождением ребёнка (читать далее).