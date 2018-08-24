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Лера Кудрявцева впервые показала новорожденную дочь: фотофакт

24 августа 2018 15:39
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Новости России. Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала дочь Марию.

Снимок был опубликован на странице в Instagram Кудрявцевой. 47-летняя телеведущая одета в яркий костюм и держит малышку на руках.

Пост женщина сопроводила трогательной подписью, в которой назвала дочь «сладкой» и «вкусной».

Лера Кудрявцева впервые показала новорожденную дочь: фотофакт-1

Фото: instagram.com/leratv

Подписчики были в восторге от того, как выглядит Кудрявцева и пожелали молодой маме и ее ребенку здоровья.

«Обожаю вас как ведущую. Счастья, здоровья вам и вашей семье»,

«Лерочка, какая прелесть у вас на руках, ваше такое бесконечное счастье»,

«И пусть весь мир подождёт».

Напомним, Лера Кудрявцева стала второй раз мамой 13 августа. Телеведущая уже более 5 лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым.

О рождении малышки ведущая сообщила в соцсетях (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Лера Кудрявцева # Фотофакт

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