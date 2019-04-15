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Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно

15 апреля 2019 10:16
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Кот уснул на пианино, на котором играет человек. И это мало беспокоит обоих.  

Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно-1

Фото: скриншот из видео Jukin Media

Обычно кошки выбирают тихие и спокойные места для сна – стул или батарею. Но этот питомец не такой – он выбрал другое место для сна.  

Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно-4

Фото: скриншот из видео Jukin Media

Как сообщает Daily Mail, питомец уснул на клавишах пианино, что не помешало хозяину сыграть для него убаюкивающую мелодию.   

Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно-7

Фото: скриншот из видео Jukin Media

Голова кота мягко покачивается вверх и вниз, пока пианист скользит пальцами по клавишам. В какой-то момент кот расслабляется настолько, что даже вытягивает лапы.   

Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно-10

Фото: скриншот из видео Jukin Media

Смотрите забавное видео здесь.    

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# Домашние животные # калейдоскоп

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