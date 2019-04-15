Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно

Кот уснул на пианино, на котором играет человек. И это мало беспокоит обоих.

Фото: скриншот из видео Jukin Media

Обычно кошки выбирают тихие и спокойные места для сна – стул или батарею. Но этот питомец не такой – он выбрал другое место для сна.

Фото: скриншот из видео Jukin Media

Как сообщает Daily Mail, питомец уснул на клавишах пианино, что не помешало хозяину сыграть для него убаюкивающую мелодию.

Фото: скриншот из видео Jukin Media

Голова кота мягко покачивается вверх и вниз, пока пианист скользит пальцами по клавишам. В какой-то момент кот расслабляется настолько, что даже вытягивает лапы.

Фото: скриншот из видео Jukin Media