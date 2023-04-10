Красим яйца на Пасху. Шесть необычных способов, которые сможет повторить каждый

Пасха не за горами, поэтому пора начинать подготовку. Каждому белорусу знакома традиция обмениваться крашенными яйцами. А выбрать интересный декор среди множества разных вариантов – задача не из легких. Мы собрали самые необычные способы декорирования яиц. Несмотря на религиозную составляющую, Пасху отмечают многие: и верующие, и не очень. А все потому, что это семейный праздник, символизирующий весну. Как подготовить яйца к покраске?

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Перед тем, как красить яйца, их нужно достать из холодильника и оставить при комнатной температуре минимум на час. Это поможет избежать лопания при варке. А чтобы краска ложилась ровнее, яйца нужно вымыть. Используйте природные красители Накануне Пасхи в магазинах продаются различные красители, но это не самый полезный способ придания яйцам цвета. Намного лучше использовать натуральные. Например, розовый цвет можно получить, погрузив яйца в сок свеклы, зеленый оттенок придадут отвары крапивы или шпината, желтый – листья березы или цветы календулы, нежно-желтый – апельсин, лимон или морковь, голубой – краснокочанная капуста или голубика. Бежевый цвет скорлупы можно получить с помощью кофе.

Фото: family.by

Чтобы покрасить яйца натуральными красителями, нужно налить воду в кастрюлю, добавить одну ложку уксуса и выбранный ингредиент для придания цвета. Довести до кипения и оставить на полчаса настояться, а потом отварить яйца в получившемся отваре от 15 до 30 минут. В зависимости от времени будет меняться оттенок. Если цвет получился тусклым, можно оставить в отваре до суток. Перепелиные яйца

Фото: family.by

Сделать яйца, похожие на перепелиные, но с белыми точками, просто. Необходимо покрасить их в любой цвет удобным способом. А дальше приготовить массу для белых крапинок: для этого смешать до однородности столовую ложку кукурузного крахмала и пол-ложки воды. С помощью сухой кисточки или пальцев распылить смесь на скорлупу. Блестящие яйца

Фото: iamcook.ru

Космический эффект получают с помощью красного вина. Яйца нужно помыть, полностью залить вином и варить после закипания минут 10. Затем оставить в красителе минимум на восемь часов или на ночь. Чем дольше яйца будут находиться в вине, тем лучше покрасятся и на них образуются кристаллики, которые блестят. Узор с помощью риса

Фото: family.by

Для создания уникального узора, можно использовать крупу. В стакан с рисом добавить пищевой краситель, подождать, пока он придаст зернам цвет. Затем обвалять яйца в цветном рисе и оставить до получения желаемого оттенка. Радужный эффект

Фото: zira.uz

Такой рисунок можно получить с помощью салфеток. Всего-навсего завернуть в них яйца, сделать несколько капель пищевыми красителями разных цветов и оставить на минут 15-20. Варим в чае каркаде