«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой

Не терпится выгулять новую обувь? Не торопитесь, для начала подумайте о будущем этой пары. За изделиями из натуральной кожи ухаживать нужно еще до того момента, как они увидят свет.

Татьяна Казакова,​ заведующая обувной мастерской:

Обработка водоотталкивающими средствами. Если это сезон дождей и снега – это сушка обуви. Сушка должна происходить в естественном процессе, вы пришли, сняли пару, в идеале должно быть несколько пар обуви, чтобы носка не была постоянной. Сушка на батарее значительно сокращает срок службы обуви, которую мы носим. Можно использовать старый дедовский способ – бумага и газета, чтобы форму сохранить.

​Разберемся с солью. Антигололедные реагенты, которыми щедро усыпаны главные артерии крупных городов, не только портят внешний вид, но еще и разрушают структуру кожи наших ботинок, но лекарство от этого есть. Татьяна Казакова:

Есть средства комплексного ухода, которые позволяют защитить обувь как от попадания влаги и пыли, так и от солевых разводов. Вообще, обувь необходимо чистить так часто, как вы увидели на ней какие-либо загрязнения. Чем старше загрязнение на вашей обуви, тем сложнее будет с этим справиться.

С красотой замшевой обуви спорить сложно, однако, как и любая красота, пара велюровых черевичек требует жертв. В первую очередь это связано с уходом. Одно неверное движение – и ваши сапоги будут испорчены навсегда.

Татьяна Казакова:

Для чистки подошвы используется вот такого плана щетка, они бывают разных размеров и разного качества. Вот таким образом производится чистка подошвы.

Что касается ухода за верхом велюровой (замшевой) обуви, могут использоваться вот такие щетки.

Эта щетка комбинированная. Она резиновая с одной стороны, с другой – ворс либо такой металлизированный ворс. Не стоит натирать поверхность слишком сильно в попытках избавиться от въевшейся грязи. Но если вы все-таки доходились, и паре замшевых сапог как воздух необходима реанимация, обратитесь к профессионалам для проведения паровой чистки.