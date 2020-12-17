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«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой

17 декабря 2020 09:00
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Не терпится выгулять новую обувь? Не торопитесь, для начала подумайте о будущем этой пары. За изделиями из натуральной кожи ухаживать нужно еще до того момента, как они увидят свет.

«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой -1

Татьяна Казакова,​ заведующая обувной мастерской:
Обработка водоотталкивающими средствами. Если это сезон дождей и снега – это сушка обуви. Сушка должна происходить в естественном процессе, вы пришли, сняли пару, в идеале должно быть несколько пар обуви, чтобы носка не была постоянной. Сушка на батарее значительно сокращает срок службы обуви, которую мы носим. Можно использовать старый дедовский способ – бумага и газета, чтобы форму сохранить.

«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой -4

​Разберемся с солью. Антигололедные реагенты, которыми щедро усыпаны главные артерии крупных городов, не только портят внешний вид, но еще и разрушают структуру кожи наших ботинок, но лекарство от этого есть.

Татьяна Казакова:
Есть средства комплексного ухода, которые позволяют защитить обувь как от попадания влаги и пыли, так и от солевых разводов. Вообще, обувь необходимо чистить так часто, как вы увидели на ней какие-либо загрязнения. Чем старше загрязнение на вашей обуви, тем сложнее будет с этим справиться.

«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой -7

С красотой замшевой обуви спорить сложно, однако, как и любая красота, пара велюровых черевичек требует жертв. В первую очередь это связано с уходом. Одно неверное движение – и ваши сапоги будут испорчены навсегда.

«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой -10

Татьяна Казакова:
Для чистки подошвы используется вот такого плана щетка, они бывают разных размеров и разного качества. Вот таким образом производится чистка подошвы.

«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой -13

Что касается ухода за верхом велюровой (замшевой) обуви, могут использоваться вот такие щетки.

«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой -16

Эта щетка комбинированная. Она резиновая с одной стороны, с другой – ворс либо такой металлизированный ворс.

Не стоит натирать поверхность слишком сильно в попытках избавиться от въевшейся грязи. Но если вы все-таки доходились, и паре замшевых сапог как воздух необходима реанимация, обратитесь к профессионалам для проведения паровой чистки.

«Сушка на батарее значительно сокращает срок службы». Как правильно ухаживать за обувью зимой -19

И еще немного полезных советов. Храните любимую пару тщательно просушенной,​ желательно с колодками. И не забывайте вовремя ремонтировать обувь, например, менять набойки, – именно это продлевает ей жизнь.

# Обувь # калейдоскоп # Татьяна Казакова # Вероника Макаревич # Фотофакт # Полезные советы

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