Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света

Совы – очень интересные птицы, и чем больше о них узнаёшь, тем веселее становится. А вы когда-нибудь видели, как сова меняется при резкой смене освещения?

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником darkness_00921 обожает животных и держит у себя дома змей, черепах и северную белолицую совку. Мужчина заметил, что птица очень забавно перевоплощается, стоит ему включить свет по возвращении домой.