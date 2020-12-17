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Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света

17 декабря 2020 07:18
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Совы – очень интересные птицы, и чем больше о них узнаёшь, тем веселее становится. А вы когда-нибудь видели, как сова меняется при резкой смене освещения?

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником darkness_00921 обожает животных и держит у себя дома змей, черепах и северную белолицую совку. Мужчина заметил, что птица очень забавно перевоплощается, стоит ему включить свет по возвращении домой.

Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света -1

Фото: twitter.com/darkness_00921 

Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света -3

Фото: twitter.com/darkness_00921 

На миг сова пугается и из-за защитного рефлекса принимает облик тёмного лорда, но затем, поняв, что никакой угрозы нет, снова возвращается к своему обычному виду.

Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света -6

Фото: twitter.com/darkness_00921 

Кстати, вот как выглядит птица во время сна и сразу после купания.

Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света -9

Фото: twitter.com/darkness_00921 

Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света -11

Фото: twitter.com/darkness_00921 

А вы видели, какие ножки прячет сова под перьями? Посмотреть на эту умилительную картину можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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