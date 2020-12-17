Из сурового хищника в обаятельную птицу. Показываем, как меняется сова при включении света
Совы – очень интересные птицы, и чем больше о них узнаёшь, тем веселее становится. А вы когда-нибудь видели, как сова меняется при резкой смене освещения?
Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником darkness_00921 обожает животных и держит у себя дома змей, черепах и северную белолицую совку. Мужчина заметил, что птица очень забавно перевоплощается, стоит ему включить свет по возвращении домой.
Фото: twitter.com/darkness_00921
Фото: twitter.com/darkness_00921
На миг сова пугается и из-за защитного рефлекса принимает облик тёмного лорда, но затем, поняв, что никакой угрозы нет, снова возвращается к своему обычному виду.
Фото: twitter.com/darkness_00921
Кстати, вот как выглядит птица во время сна и сразу после купания.
Фото: twitter.com/darkness_00921
Фото: twitter.com/darkness_00921
А вы видели, какие ножки прячет сова под перьями? Посмотреть на эту умилительную картину можно здесь.