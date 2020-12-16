Девочка стала звездой тяжёлой атлетики и поражает взрослых своей силой

7-летняя девочка занималась гимнастикой и опасалась, что может получить травму из-за нехватки сил. Теперь школьница, возможно, является самым сильным ребёнком в мире. Как сообщает Oddity Central, Рори ван Ульфт из Канады захотела попробовать себя в тяжёлой атлетике в 5 лет. Наблюдая за тем, как дочка поднимает штангу, мама девочки сильно волновалась. Сначала женщина надеялась, что Рори бросит это дело, но видя увлечённость дочки и её успехи, мама юной тяжелоатлетки поняла, что гордится своим ребёнком.

Фото: instagram.com/roryvanulft

Сейчас девочка поднимает в рывке до 32 кг, в толчке — до 42 кг, приседает со штангой весом 61 кг и выполняет становую тягу с весом до 80 кг. За здоровьем Рори постоянно следят тренер и врачи, чтобы не перегрузить начинающую спортсменку.

Фото: instagram.com/roryvanulft

В 2019 году Рори выступила на Национальном чемпионате США, в её категории соревновались дети до 13 лет. Девочка была младше своих соперников минимум на два года. В тот раз Ульфт не смогла победить. Однако в 2020 году Рори всё-таки заняла первое место в категории до 11 лет.

Фото: instagram.com/roryvanulft

По словам отца девочки, сейчас его дочь является самой сильной девочкой в мире. Кроме того, добавляет мужчина, Рори самый сильный ребёнок в истории, нет никого сильнее с официально записанными результатами.

Фото: instagram.com/roryvanulft

Несмотря на такие успехи, девочка всё ещё отдаёт предпочтение гимнастике, а тяжёлая атлетика помогает Рори лучше справляться с гимнастическими упражнениями.

Фото: instagram.com/roryvanulft