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Девочка стала звездой тяжёлой атлетики и поражает взрослых своей силой

16 декабря 2020 14:03
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7-летняя девочка занималась гимнастикой и опасалась, что может получить травму из-за нехватки сил. Теперь школьница, возможно, является самым сильным ребёнком в мире. 

Как сообщает Oddity Central, Рори ван Ульфт из Канады захотела попробовать себя в тяжёлой атлетике в 5 лет. Наблюдая за тем, как дочка поднимает штангу, мама девочки сильно волновалась. Сначала женщина надеялась, что Рори бросит это дело, но видя увлечённость дочки и её успехи, мама юной тяжелоатлетки поняла, что гордится своим ребёнком. 

Девочка стала звездой тяжёлой атлетики и поражает взрослых своей силой -1

Фото: instagram.com/roryvanulft 

Сейчас девочка поднимает в рывке до 32 кг, в толчке — до 42 кг, приседает со штангой весом 61 кг и выполняет становую тягу с весом до 80 кг. За здоровьем Рори постоянно следят тренер и врачи, чтобы не перегрузить начинающую спортсменку. 

Девочка стала звездой тяжёлой атлетики и поражает взрослых своей силой -4

Фото: instagram.com/roryvanulft 

В 2019 году Рори выступила на Национальном чемпионате США, в её категории соревновались дети до 13 лет. Девочка была младше своих соперников минимум на два года. В тот раз Ульфт не смогла победить. Однако в 2020 году Рори всё-таки заняла первое место в категории до 11 лет. 

Девочка стала звездой тяжёлой атлетики и поражает взрослых своей силой -7

Фото: instagram.com/roryvanulft 

По словам отца девочки, сейчас его дочь является самой сильной девочкой в мире. Кроме того, добавляет мужчина, Рори самый сильный ребёнок в истории, нет никого сильнее с официально записанными результатами. 

Девочка стала звездой тяжёлой атлетики и поражает взрослых своей силой -10

Фото: instagram.com/roryvanulft 

Несмотря на такие успехи, девочка всё ещё отдаёт предпочтение гимнастике, а тяжёлая атлетика помогает Рори лучше справляться с гимнастическими упражнениями. 

Девочка стала звездой тяжёлой атлетики и поражает взрослых своей силой -13

Фото: instagram.com/roryvanulft 

Что касается татуировок, которые можно заметить на руках спортсменки, то все они наносятся только на время соревнований. 

Кстати, ранее мы рассказывали о мальчике, который начал тренироваться в 9 месяцев. Ребёнок хочет стать профессиональным футболистом – здесь подробности

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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