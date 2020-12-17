А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий

Рождество и Новый год – это как раз те праздники, когда очень хочется поверить в чудеса. В такие моменты кажется, что всё плохое останется позади, и «только небо, только ветер, только радость впереди».

И, стоит признать, что радости (при наличии чувства юмора) могут здорово добавить рождественские фотографии. Они часто получаются весьма необычными. И хотя в тот год, когда эти снимки сделаны, они не радуют, всю последующую жизнь – ещё как.

Мальчик попросил у родителей скромный подарок и устроил незабываемое Рождество