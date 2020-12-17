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А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий

17 декабря 2020 08:21
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Рождество и Новый год – это как раз те праздники, когда очень хочется поверить в чудеса. В такие моменты кажется, что всё плохое останется позади, и «только небо, только ветер, только радость впереди».

И, стоит признать, что радости (при наличии чувства юмора) могут здорово добавить рождественские фотографии. Они часто получаются весьма необычными. И хотя в тот год, когда эти снимки сделаны, они не радуют, всю последующую жизнь – ещё как.

Мальчик попросил у родителей скромный подарок и устроил незабываемое Рождество

А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий -1

Фото: instagram.com/awkwardfamilyphotos

А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий -3

Фото: instagram.com/awkwardfamilyphotos

А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий -5

Фото: instagram.com/awkwardfamilyphotos

А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий -7

Фото: instagram.com/awkwardfamilyphotos

А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий -9

Фото: instagram.com/awkwardfamilyphotos

А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий -11

Фото: instagram.com/awkwardfamilyphotos

А в вашем семейном архиве есть такие? Семь «неудачных» рождественских фотографий -13

Фото: instagram.com/awkwardfamilyphotos

Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который украсил дом к Рождеству, чтобы порадовать жену. И женщина едва не подала на развод – подробности здесь.

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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