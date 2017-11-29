Супруг подарил Николь Кидман особняк Марка Шагала

Шестиэтажный особняк был построен в районе Верхний Ист-Сайд вблизи Центрального парка в 1898 году. Кроме Марка Шагала в разное время он принадлежал Майклу Джексону и футбольному тренеру Марку Лазри, у которого Урбан его и выкупил за 52 миллионов долларов. В доме семь спален, восемь ванных комнат и две гардеробные. К дому прилагается уютный сад и патио, а на открытой крыше есть прогулочная площадка.