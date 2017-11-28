В США девушка с синдромом Дауна стала призером конкурса красоты

По информации телеканала ABC, в финале конкурса девушка получила приз «за силу духа». Аудитория подарила Холмгрен овации, когда она получала награду.

Девушка была одета в яркое синее платье. Она расплакалась от счастья и сказала, что была «очень взволнована».

Это не первое соревнование, в котором принимает участие Холмгрен. Однако все эти конкурсы были для людей с ограниченными возможностями.