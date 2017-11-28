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Постриглась налысо. Победительница «Евровидения» Loreen шокировала поклонников

28 ноября 2017 17:23
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Новости Швеции. Победительница «Евровидения-2012» певица Loreen предстала в новом образе. Певица избавилась от роскошных локонов, что, судя по реакции соцсетей, очень расстроило поклонников.


Так Loreen выглядела в 2012 году 

Постриглась налысо. Победительница «Евровидения» Loreen шокировала поклонников -1


А так – в 2017 году. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Преображение было приурочено к выходу нового альбома певицы. Презентация пластинки RIDE состоялась на днях в Стокгольме. Loreen подчеркнула, что отказывается от исполнения «евровизийных» композиций. А смена имиджа – решение осознанное и взвешенное.
 
Loreen:
Настало время быть самой собой. Волосы были своего рода защитой, теперь я более уязвима, но стала гораздо более открытой и честной с аудиторией.

Напомним, на прошлой неделе еще одна участница конкурса «Евровидение» шокировала поклонников. Российская певица Полина Гагарина на своей страничке в социальной сети опубликовала снимок, на котором запечатлена для обложки популярного журнала. Изюминкой образа стало то, что голова певицы была побрита налысо (фото и комментарий здесь).

# Звезды # калейдоскоп

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