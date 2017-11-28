Постриглась налысо. Победительница «Евровидения» Loreen шокировала поклонников

Преображение было приурочено к выходу нового альбома певицы. Презентация пластинки RIDE состоялась на днях в Стокгольме. Loreen подчеркнула, что отказывается от исполнения «евровизийных» композиций. А смена имиджа – решение осознанное и взвешенное.



Loreen:

Настало время быть самой собой. Волосы были своего рода защитой, теперь я более уязвима, но стала гораздо более открытой и честной с аудиторией.



Напомним, на прошлой неделе еще одна участница конкурса «Евровидение» шокировала поклонников. Российская певица Полина Гагарина на своей страничке в социальной сети опубликовала снимок, на котором запечатлена для обложки популярного журнала. Изюминкой образа стало то, что голова певицы была побрита налысо (фото и комментарий здесь).