79-летний актер Андрей Мягков экстренно госпитализирован

Новости России. 79-летний актер Андрей Мягков был госпитализирован в Москве.

По информации Telegram-канал Mash, Мягков пожаловался на головную боль и был доставлен в больницу, чтобы находиться под присмотром медиков.

Андрей Мягков подтвердил информацию о своей госпитализации телеканалу РЕН ТВ. Однако народный артист отметил, что с ним все хорошо.

Ранее на нынешней неделе в СМИ появилась информация о госпитализации актера Олега Табакова.