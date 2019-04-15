«Женщина, которая поёт». Алла Пугачёва отмечает юбилей

Новости России. 15 апреля юбилей у Аллы Пугачёвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вот уже полвека радует миллионы поклонников.
Новости России. 15 апреля юбилей у Аллы Пугачёвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вот уже полвека радует миллионы поклонников.
Слава к Примадонне пришла уже в 20 лет. Многие до сих пор спорят в чём феномен «женщины, которая поёт». Во всех рейтингах популярности артистов на постсоветском пространстве пока обойти её никому не удалось.
Яркая леди эстрады была крёстной для десятков новых имён на сцене, но все они так и остались в тени Аллы Борисовны.