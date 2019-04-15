«Женщина, которая поёт». Алла Пугачёва отмечает юбилей

Новости России. 15 апреля юбилей у Аллы Пугачёвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вот уже полвека радует миллионы поклонников.

Слава к Примадонне пришла уже в 20 лет. Многие до сих пор спорят в чём феномен «женщины, которая поёт». Во всех рейтингах популярности артистов на постсоветском пространстве пока обойти её никому не удалось.