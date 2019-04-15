Прямой эфир

«Женщина, которая поёт». Алла Пугачёва отмечает юбилей

15 апреля 2019 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 15 апреля юбилей у Аллы Пугачёвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вот уже полвека радует миллионы поклонников.

«Женщина, которая поёт». Алла Пугачёва отмечает юбилей-1

Слава к Примадонне пришла уже в 20 лет. Многие до сих пор спорят в чём феномен «женщины, которая поёт». Во всех рейтингах популярности артистов на постсоветском пространстве пока обойти её никому не удалось.

«Женщина, которая поёт». Алла Пугачёва отмечает юбилей-4

Яркая леди эстрады была крёстной для десятков новых имён на сцене, но все они так и остались в тени Аллы Борисовны.

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва

# Звезды # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На американский штат Техас обрушился торнадо: есть жертвы и десятки пострадавших
14 апреля 2019 13:37

На американский штат Техас обрушился торнадо: есть жертвы и десятки пострадавших

В Калифорнии совершил первый полёт самый большой в мире самолёт
14 апреля 2019 13:33

В Калифорнии совершил первый полёт самый большой в мире самолёт

В Индии и Бангладеш отмечают Бенгальский Новый год: какие традиции этого праздника
14 апреля 2019 11:59

В Индии и Бангладеш отмечают Бенгальский Новый год: какие традиции этого праздника