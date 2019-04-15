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Алла Пугачёва даст большой сольный концерт в Кремлёвском дворце

15 апреля 2019 09:49
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Новости России. Примадонна российской сцены Алла Борисовна Пугачева отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Алла Пугачёва даст большой сольный концерт в Кремлёвском дворце-1

Народной артистке исполняется 70 лет. В репертуаре певицы – более 500 песен. За годы творческой деятельности она выпустила два десятка альбомов, общий тираж которых превысил 250 млн экземпляров. Её музыку знают и слушают во всём мире.

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва

За свою карьеру Примадонна удостоилась огромного количества наград и премий, а также носит звание «Великой женщины ХХ столетия». 

Алла Пугачёва даст большой сольный концерт в Кремлёвском дворце-4

Алла Пугачёва даст большой сольный концерт в Кремлёвском дворце-6

По случаю дня рождения, 17 апреля, Алла Пугачёва даст большой сольный концерт в Кремлевском дворце.

Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы

# Звезды # Фотофакт

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