Алла Пугачёва даст большой сольный концерт в Кремлёвском дворце

Народной артистке исполняется 70 лет. В репертуаре певицы – более 500 песен. За годы творческой деятельности она выпустила два десятка альбомов, общий тираж которых превысил 250 млн экземпляров. Её музыку знают и слушают во всём мире.

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва

За свою карьеру Примадонна удостоилась огромного количества наград и премий, а также носит звание «Великой женщины ХХ столетия».