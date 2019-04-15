Алла Пугачёва даст большой сольный концерт в Кремлёвском дворце

Новости России. Примадонна российской сцены Алла Борисовна Пугачева отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Примадонна российской сцены Алла Борисовна Пугачева отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Народной артистке исполняется 70 лет. В репертуаре певицы – более 500 песен. За годы творческой деятельности она выпустила два десятка альбомов, общий тираж которых превысил 250 млн экземпляров. Её музыку знают и слушают во всём мире.
Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва
За свою карьеру Примадонна удостоилась огромного количества наград и премий, а также носит звание «Великой женщины ХХ столетия».
По случаю дня рождения, 17 апреля, Алла Пугачёва даст большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Дети и внуки Аллы Пугачёвой. Как выглядят и чем занимаются наследники певицы