Видеоблоги, ночные катания и киносеансы под открытым небом. Что предлагают велосипедистам в соцсетях

Блоги и различные группы в социальных сетях всё больше объединяют белорусских велолюбителей. Не исключение Алина. С мужем Армондом они колесят по просторам Беларуси больше 5 лет. С чего всё начиналось? Алина Товмасян, велолюбитель:

На 5-ом курсе университета вдруг оказалось, что дипломом можно заниматься только вечером, а днём свободное время, надо было как-то занять его. И вот пришла такая идея, что велосипед – это отличное хобби, отличный способ провести время с пользой для здоровья.

Стремление к здоровому образу жизни и борьба за экологию – веский повод пересесть на двухколёсного коня. Но современные путешествия без серьёзной видеотехники просто невозможны. Потому, все свои велоблоги Алина и Армонд снимают на вот это чудо техники. Молодая пара не жалеет ни сил, ни времени, ни даже денег на увлекательное хобби. Алина Товмасян:

Вот недавнее наше приобретение – дрон. И ведём канал на YouTube.

На этот год у нас даже запланированы поездки за границу. Именно как велотур. Планируем: Прибалтика – это Литва, Латвия, Эстония. Так как мы уже доедем до Таллинна, есть идея на пароме заехать в Хельсинки. Просто на денёк покататься и посмотреть, как живут в Финляндии. Но, это мы планируем все летом, т.к. погода у нас не особо позволяет рано кататься. А до лета планируем поездки пока по Беларуси.

На просторах Интернета с каждым годом появляется всё больше велосообществ, которые объединяют совершенно разных людей. Один из таких примеров – велогруппа «Бананы». Её участники организовывают велосипедные развлекательные поездки по нашей стране, принимают участие в разных веломарафонах, организовывают ночные велокатания и даже устраивают киносеансы под открытым небом, куда добираются исключительно на двухколёсном транспорте. Один из организаторов этой группы – Павел Шейко говорит, что с автомобиля на велосипед он пересел лет 5 назад. В общем-то, тогда и возникла идея создания группы, чтобы одному не скучно было кататься.

Павел Шейко, велосипедист, организатор велогруппы «Бананы»:

В нашей группе где-то около 800 человек, из них активных, очень активных, которые каждый год могут кататься и постоянно приезжают к нам – около 100-150 человек. Это очень здорово, потому что ты думаешь: не зря ты это делаешь. А ещё, оказывается, простое хобби и увлечение – велосипедная езда соединяет сердца. Павел и Вика познакомились именно благодаря любви к велосипеду. Виктория Ермоленко, велолюбитель:

Я узнала, что Паша – велосипедист. Я себе тоже всегда велосипед хотела, но как-то не было такой компании, с которой можно кататься. Вот был повод купить себе велосипед.

К компании «Бананов» присоединилась и ещё одна пара – Глеб и Людмила, которую тоже объединяет любовь друг к другу и, конечно же, к велосипедам. Глеб Барталевич, велолюбитель:

Когда появилась тяга к велосипеду, к путешествиям, к изучению Беларуси, мы стали более близко, более часто находиться рядом в одной компании, обсуждать одни и те же темы, вместе кататься и поняли, что, да, надо уже объединяться, по жизни кататься вместе.

Любовь – любовью, а правила никто не отменял. Поэтому велосипедистам не стоит забывать о культуре вождения на улицах, пешеходных и велосипедных дорожках. О чем напоминает старший инспектор ГАИ Мингорисполкома – Вероника Романькова. Вероника Романькова, старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В первую очередь, велосипедистам следует помнить о том, что они должны двигаться по велосипедной дорожке, а при её отсутствии – по обочине, тротуару, либо по краю проезжей части, не далее метра от края. Но, также и пешеходам следует помнить о том, что на велосипедной дорожке, в первую очередь, преимущество имеют велосипедисты.