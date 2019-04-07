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Алла Пугачёва поразила поклонников новым имиджем

07 апреля 2019 19:40
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Новости России. Фанаты Аллы Пугачёвой приятно удивились её новой причёске. Снимок с Аллой Борисовной на своей странице в Instagram разместил журналист и телеведущий Артур Гаспарян.  

Последнее время Пугачёва активно готовится к своему сольному концерту, посвящённому 70-летнему юбилею. Из-за этого артистка стала реже появляться на публике, поэтому смена её имиджа стала неожиданностью для фанатов.  

Алла Пугачёва поразила поклонников новым имиджем-1

Фото: instagram.com/artur_gasparyan_mk  

На репетиции Аллы Борисовны побывал Гаспарян, который сфотографировался вместе с певицей и поделился впечатлениями.  

«Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло...», – отметил Артур.  

С 2010 года Пугачёва прекратила гастрольную деятельность, и с того же времени перестала выступать сольно. Это стало поводом для шутки со стороны Максима Галкина. 

«Петь не хочешь, я тебя отправлю на заработки» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва

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