Алла Пугачёва поразила поклонников новым имиджем

Новости России. Фанаты Аллы Пугачёвой приятно удивились её новой причёске. Снимок с Аллой Борисовной на своей странице в Instagram разместил журналист и телеведущий Артур Гаспарян.

Последнее время Пугачёва активно готовится к своему сольному концерту, посвящённому 70-летнему юбилею. Из-за этого артистка стала реже появляться на публике, поэтому смена её имиджа стала неожиданностью для фанатов.