Диетолог назвала, кому нельзя есть новогодний салат оливье

Диетолог призвала людей с болезнями ЖКТ отказаться от традиционного новогоднего оливье. Рассказываем, чем этот салат может навредить людям, страдающим подобными заболеваниями.

Оливье очень калорийный салат, поэтому его лучше не есть людям, которые недавно перенесли операции на органы пищеварения, а также тем, кто страдает от язвы, обострения холецистита или панкреатита, пишет Lenta.ru.

При этих заболеваниях нужно соблюдать щадящую диету, а оливье слишком калорийный и тяжелый для пищеварительной системы.

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