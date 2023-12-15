Диетолог назвала, кому нельзя есть новогодний салат оливье

Диетолог призвала людей с болезнями ЖКТ отказаться от традиционного новогоднего оливье. Рассказываем, чем этот салат может навредить людям, страдающим подобными заболеваниями.
Диетолог призвала людей с болезнями ЖКТ отказаться от традиционного новогоднего оливье. Рассказываем, чем этот салат может навредить людям, страдающим подобными заболеваниями.
Фото: Рixabay
Оливье очень калорийный салат, поэтому его лучше не есть людям, которые недавно перенесли операции на органы пищеварения, а также тем, кто страдает от язвы, обострения холецистита или панкреатита, пишет Lenta.ru.
При этих заболеваниях нужно соблюдать щадящую диету, а оливье слишком калорийный и тяжелый для пищеварительной системы.
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