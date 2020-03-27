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Стал известен диагноз российского певца Игоря Николаева

27 марта 2020 06:59
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Новости России. Российский артист Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА Новости. 

Ранее появились сведения, что 60-летний певец обратился в больницу в московском посёлке Коммунарка. После обследования у Николаева была диагностирована очаговая пневмония. Сейчас исполнитель в состоянии средней степени тяжести, у композитора высокая температура. 

Игорь Юрьевич также сдал анализ на коронавирус, результаты пока ещё неизвестны. 

Позже глава Минздрава России Михаил Мурашко сказал, что состояние певца улучшилось. 

Недавно в больницу в Коммунарке обратился Лев Лещенко.

Артиста перевели в реанимацию – здесь подробности

# Звезды # калейдоскоп # Игорь Николаев # Михаил Мурашко

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