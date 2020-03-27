Стал известен диагноз российского певца Игоря Николаева

Новости России. Российский артист Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее появились сведения, что 60-летний певец обратился в больницу в московском посёлке Коммунарка. После обследования у Николаева была диагностирована очаговая пневмония. Сейчас исполнитель в состоянии средней степени тяжести, у композитора высокая температура.

Игорь Юрьевич также сдал анализ на коронавирус, результаты пока ещё неизвестны.

Позже глава Минздрава России Михаил Мурашко сказал, что состояние певца улучшилось.

Недавно в больницу в Коммунарке обратился Лев Лещенко.