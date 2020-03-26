На войне и про войну. Добрый дядя Шелленберг, поедим после атаки, урожай в победном мае

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

Письмо с той стороны

Сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» посмотрел не только весь советский народ. Оказывается, его видели и в Германии. По крайней мере, родственники некоторых героев. А вы знаете, что Олег Табаков, который в фильме сыграл руководителя немецкой внешней разведки Вальтера Шелленберга, однажды получил из Германии письмо? Родная племянница персонажа благодарила актера за образ дяди, созданный им на экране. «Спасибо вам, что вы были так же добры, как был добр дядя Вальтер», – написала она. Об этом в одном из интервью рассказывал сам Олег Табаков. Говорил, что был весьма удивлен и озадачен. Ведь после премьеры на одном из кремлевских приемов Председатель КГБ Юрий Андропов как-то намекнул народному артисту СССР: мол, нехорошо так играть фашистского генерала, врага.

Генерал СС Шелленберг громил агентуры противника и параллельно организовывал в конце войны тайные переговоры с правительствами западных держав о перемирии. Это он разрабатывал перед войной операции по обезглавливанию руководства Красной армии. Его рук дело – компрометация маршала Тухачевского. Нюрнбергским трибуналом шеф гитлеровской разведки был осужден на 6 лет тюрьмы. Отсидев полтора года, герой Табакова был выпущен по состоянию здоровья, но прожил недолго. В 42 года дядя Вальтер умер, оставив мемуары, которые добавили красок в его киношный портрет.

Анекдот из окопа

- Господин унтер-офицер, у нас еды ровно на полроты...

- Ладно, будем обедать после атаки...

Ляп в кино

В 1970 году Марлен Хуциев снял фильм «Был месяц май». Мне он очень нравится. Искренняя работа, сделана с душой. Она о первых мирных днях после победы. Подписан акт о капитуляции. В доме немецкого фермера расквартирована группа советских бойцов. Однажды сюда приходит поляк - бывший узник концлагеря и рассказывает жуткие вещи, которые там творились. Спустя время он покидает поместье. Сначала мы видим, как он под нежную мелодию Поля Мориа хромает по дороге, потом спускается в поле, где по пояс колосится рожь. Эй, ребята, кто из вас аграрий? Хочу спросить: не рановато ли? Оказывается, не сам режиссер придумал колосящуюся ниву в начале мая. Фильм снят по рассказу Григория Бакланова «Почем фунт лиха». Читаем: «… за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш…» Или ещё: «…На второй день мира, за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора». Вон оно что: это, значит, писатель вспомнил дозревающие в мае зерновые, а режиссер такое чудо природы показал в кино. Но извините: признаков глобального потепления климата в те годы, кажется, еще не наблюдалось. Или о них никто не говорил? А вы вспомните фильм «Отец солдата», где старый грузин спасает германский виноградник от танкистов! Тоже весна 45-го, но на лозе никаких признаков завязи – природа ещё подождет.

Ваш В.Д.