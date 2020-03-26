Лев Лещенко находится в реанимации. Комментарий концертного директора

Новости России. Народный артист РСФСР Лев Лещенко был переведён в реанимацию не из-за коронавируса.

Как сообщает ТАСС, ранее у певца было обнаружено воспаление лёгких. Поскольку Лещенко потребовалось проведение плановых процедур, было решено перевести его в реанимацию. Там артиста будут «подпитывать» кислородом.

«Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», – добавил в разговоре с ТАСС концертный директор Лещенко Олег Дмитриев.