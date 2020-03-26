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«Валяюсь с модной болезнью». Писатель Борис Акунин заболел коронавирусом

26 марта 2020 17:12
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Новости Грузии. Писатель и литературовед Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом Чхартишвили сообщил на своей странице в Facebook. 

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – написал Акунин. 

Литературовед также добавил, что страх перед коронавирусом опаснее самой болезни, поэтому лучше не паниковать. 

Подписчики писатели выразили свою поддержку и призвали Акунина поскорее выздоравливать, а кто-то отметил чувство юмора Чхартишвили, который назвал Covid-19 «модной болезнью». 

Ранее своим мнением о коронавирусе поделился бывший министр здравоохранения Беларуси Игорь Зеленкевич.

«Пригреет солнышко, станет теплее – вирус не будет так живуч в окружающей среде» (здесь подробнее). 

# Коронавирус # калейдоскоп # Борис Акунин

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