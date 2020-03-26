«Валяюсь с модной болезнью». Писатель Борис Акунин заболел коронавирусом

Новости Грузии. Писатель и литературовед Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом Чхартишвили сообщил на своей странице в Facebook.
«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – написал Акунин.
Литературовед также добавил, что страх перед коронавирусом опаснее самой болезни, поэтому лучше не паниковать.
Подписчики писатели выразили свою поддержку и призвали Акунина поскорее выздоравливать, а кто-то отметил чувство юмора Чхартишвили, который назвал Covid-19 «модной болезнью».
Ранее своим мнением о коронавирусе поделился бывший министр здравоохранения Беларуси Игорь Зеленкевич.
«Пригреет солнышко, станет теплее – вирус не будет так живуч в окружающей среде» (здесь подробнее).