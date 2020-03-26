«Валяюсь с модной болезнью». Писатель Борис Акунин заболел коронавирусом

Новости Грузии. Писатель и литературовед Борис Акунин заразился коронавирусом. Об этом Чхартишвили сообщил на своей странице в Facebook.

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – написал Акунин.

Литературовед также добавил, что страх перед коронавирусом опаснее самой болезни, поэтому лучше не паниковать.

Подписчики писатели выразили свою поддержку и призвали Акунина поскорее выздоравливать, а кто-то отметил чувство юмора Чхартишвили, который назвал Covid-19 «модной болезнью».

Ранее своим мнением о коронавирусе поделился бывший министр здравоохранения Беларуси Игорь Зеленкевич.