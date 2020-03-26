«Я фанат нашей врачебной системы». Александр Буйнов рассказал, как боролся с раком

Новости России. Александр Буйнов рассказал, как узнал о том, что у него рак предстательной железы. Своей историей он поделился в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1». «Когда я узнал диагноз, мягко говоря, я не расстроился. Потому что это ещё не конец всему, это не конец света. Я очень люблю жизнь и думаю, что эта девушка по имени «Жизнь» отвечает мне взаимностью», – вспомнил певец.

Фото: instagram.com/buinovofficial

Узнав диагноз, Буйнов не стал держать эту информацию в тайне и рассказал обо всём друзьям. Они немедленно предложили отправиться лечиться за границу. По словам Александра Николаевича, он фанат отечественной медицины, поэтому не хотел никуда ехать. Впрочем, чтобы друзья меньше волновались, певец уступил и согласился пройти обследование у зарубежных врачей. Но иностранные медработники подтвердили диагноз и порекомендовали ту же схему лечения. «Всё было проделано здесь и продолжается здесь. Великолепно обученные и серьёзные доктора, врачи и профессора помогли мне не умереть», – с улыбкой рассказал Буйнов.

Фото: instagram.com/buinovofficial

Вспоминая время лечения, Александр Николаевич отметил, что успокаивали не его, а он. Певец смешил врачей, пытался убедить супругу Алёну, что всё будет хорошо. В то же время к ним приезжали знакомые и друзья, а также артисты, которые хотели подбодрить коллегу. «Если бы мне самому зацикливаться на болячках, тогда и я бы не выжил, и все остальные, которые рядом со мной, укорачивали бы себе жизнь, переживая за меня», – объяснил причину постоянного оптимизма Буйнов.

Фото: instagram.com/buinovofficial