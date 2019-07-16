«Сразись со мной». Выбираем самого красивого котика

Недавно пользователь Twitter @DonutOperator опубликовал фото своей кошки на личной страничке. Мужчина подписал фото фразой «сразись со мной». Он сказал, что его кот красивее всех остальных. Это вызвало бурную реакцию среди остальных пользователей социальной сети, и они устроили целое соревнование среди своих питомцев.

Мы сделали свою подборку очаровательных котиков. Предлагаем выбрать самого красивого.