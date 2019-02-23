Что мы знаем о котиках? Ответы на 13 популярных вопросов о домашних любимцах

Новости мира. Маленькие пушистые и тёплые комочки повсюду окружают людей. Они обитают на улицах, в домах и соцсетях. Что же это за комочки? Котики. Но что мы знаем о котах? Могут ли они захватить мир? Почему они любят забираться в коробки? Пытаются ли они подкупить человека своей нежностью, выпрашивая еду? Нам остаётся только догадываться. Однако есть люди, которые весьма серьёзно подошли к этим вопросам и аналогичным им. Так почему бы не ознакомиться с выводами исследователей относительно кошачьих? Как сообщает BuzzFeed Science, на часто задаваемые вопросы относительно котов ответил автор книги «Cat Sense» Джон Брэдшоу. Почему коты любят сидеть в коробках? Желают быть в безопасности и иметь хорошую точку обзора, а также интересуются всем новым. Простая перевёрнутая коробка может представляться коту чуть ли не бункером, из которого удобно наблюдать за странными людишками. Через некоторое время питомцу обычно надоедает прятаться под коробкой, и он взбирается на неё. Когда кот залазит на коробку, то таким образом поднимается выше и может лучше обозревать местность. Конечно, чтобы следить за подозрительными созданиями на его территории. Возникает вопрос: почему тогда котик садится в центре нарисованного круга, если он не может служить для защиты и не улучшает точку обзора? Из любопытства. Брэдшоу поясняет, что коты в повседневной жизни гораздо больше внимания уделяют звукам и запахам, чем люди. Когда человек чертит на полу круг, питомца привлекает звук трения мелка и новый запах. И чтобы разобраться с происходящим, кот садится поближе.

Фото: instagram.com/buxi_the_cat

Почему коту нравится запах ног человека? Вообще, запах тут особого значения не имеет. По мнению Джона, котятам нравятся человеческие руки и ноги, поскольку те примерно того же размера, что и сами котята. Поэтому маленькие питомцы любят играть с ногами и руками хозяина, словно с другими котятами. У повзрослевших котов эта привычка может остаться, а может и исчезнуть.

Фото: instagram.com/kittens.hub

Кот любит хозяина или еду выпрашивает? Котик хозяина любит. Во всяком случае, так считает Брэдшоу. Когда питомец трётся о человека головой или облизывает его, то это явное проявление симпатии. Точно так же кошачьи показывают свою любовь представителям своего вида. А теперь плохая новость. Дом хозяина коты могут любить больше, чем самого хозяина. Территория, на которой живёт кот, является для него охотничьими угодьями и местом для отдыха, что очень важно для питомца.

Фото: instagram.com/catkrikskot

Почему кот бегает по дому ночью? Дело в том, что предок домашних котов (Степной кот) ведёт ночной образ жизни. Живущие с человеком питомцы имеют более спокойную и размеренную жизнь, поэтому спят когда хотят и сколько хотят. Отсюда становится ясно, что и бодрствует кот тогда, когда захочет. И уж точно лучшее время для игры с целлофановым пакетом – три часа ночи.

Фото: instagram.com/coto_mania7589

Что кот говорит своим урчанием, и как оно работает? Работает следующим образом. Сокращение мышц возле голосовых связок вызывает вибрацию тонко связанных между собой подъязычных косточек, которые находятся между основанием черепа и корнем языка. Котик мурлычет ртом и носом, а вибрация распространяется по всему телу. Что касается сообщаемой информации, то обычно урчание питомца означает «обрати на меня внимание». Есть три основных типа мурлыканья. Первый – кот доволен. Питомец сидит возле человека и хочет, чтобы его погладили. Второй – кот голоден. Животное явно намекает хозяину, что тот занимается чем-то совершенно ненужным, пока самое дорогое для него создание на свете умирает от голода. Третий – коту плохо. У питомца может что-то болеть, он может испытывать стресс. Третий тип мурлыканья чаще доводится слышать ветеринарам.

Фото: instagram.com/kokositacat

Почему кошачья мята так влияет на котов? Ответа нет. Учёные сами не понимают, почему эволюция оставила кошачьим ген, отвечающий за любовь к этому растению. Предполагается, что ранее такая реакция на кошачью мяту могла давать котам какое-то преимущество, но теперь это попадает в раздел «странно». Почему кот делает массаж лапками и выпускает когти? В некотором смысле питомец считает, что хозяин – его мать. А котята делают такой массаж маме-кошке, чтобы стимулировать у неё выработку молока. Разумеется, питомец понимает, что человек молоко добывает из коробки, которая волшебным образом материализуется в холодильнике, но привычка делать массаж никуда не уходит. Когти кот выпускает, чтобы пометить хозяина своим запахом. Для этой целей у животного между пальцами есть особые железы. Так другие кошачьи будут знать, что вот этот конкретный человек уже принадлежит кому-то из их племени. К слову, котики так поступают не только с человеком, но и с различными вещами в доме. Есть и ещё одно предположение. Когда кот устраиватся спать, он продавливает под собой место, чтобы убедиться, что там надёжно и никто не прячется. К тому же на примятой траве лежать удобнее. На примятом диване, вероятно, тоже.

Фото: instagram.com/the_fluff_cats

Почему одни люди коту нравятся, а другие – нет? Тут, как и с человеком, бывает внезапная симпатия, бывает внезапная антипатия. Многое зависит от темперамента котика. Иногда питомцы дружелюбны со всеми, а иногда – только со своим человеком. В некоторых случаях дружелюбной со всеми кошке совсем не нравится какой-то человек. Это может быть связано с неприятным прошлым. Например, в детстве кот болел, и у лечившего его человека был тот же запах, что и у гостя хозяина питомца. Разумеется, ветеринар помогал своему маленькому пациенту, но коты не всегда правильно это понимают.

Фото: instagram.com/g.komiss

Почему соседский кот, сидя на окне, смотрит на человека, а если тот посмотрит в ответ – убегает? Коту скучно. Он просто смотрит на всё подряд, поскольку дома уже всё видел. А когда человек отвечает на взгляд кота, то последний может испугаться и сбежать. Как поясняет Брэдшоу, если коты пристально смотрят друг на друга, то один из них обычно отступает. Когда человек пристально смотрит на соседского кота, тот рассматривает это как сигнал «я не дружественное тебе животное».

Фото: instagram.com/kochetkova_yuta

Почему коты не такие дружелюбные, как собаки? Во-первых, с волками человек подружился где-то 10-15 тысяч лет назад. С кошками около 10 тысяч лет назад, так что разбежка может быть как 0 лет, так и 5 тысяч лет, что имеет большое значение. Во-вторых, с предками собак человек ходил на охоту. Людям надо было добиться того, чтобы волк понимал их команды, например «искать», «ко мне», «фас». Нужно было и научить, чтобы предок домашней собаки не съедал добычу раньше, чем до неё доберётся человек. С котами всё было проще. Когда появились амбары с зерном, возникла проблема мышей. Коты предложили свои услуги, мол, мы вас не трогаем, людишки, а вы не трогаете нас. Мы тут добываем себе еду в виде крыс и мышей, а ваше зерно остаётся под нашей защитой, согласны на взаимовыгодное сотрудничество, люди? Люди согласились и не сильно вмешивались в дела кошачьих, поэтому и сейчас домашние коты существуют относительно автономно и не требуют столько внимания, как собаки.

Фото: instagram.com/morristhescottish

Почему кот приносит убитых мышей? Обычно это не угроза и не желание угостить хозяина. Хотя?.. Обычно кот приносит в дом мышь, чтобы оставить её на случай, если когда-нибудь придётся голодать. Разумеется, при наличии вкусной альтернативы питомец не станет есть свою добычу, поэтому человеку придётся её выкинуть. Почему кот не идёт, когда его зовёшь? Иногда коты всё-таки приходят. А уж если человек приглашает отобедать, то вероятность появления котика стремится к 100%. Что касается рядовых случаев, то кошки всегда слышат хозяина, всегда узнают его голос, но… В 50-70% случаев питомец поворачивает голову, в 30% случаев шевелит ушами, в 10% случаев говорит «мяу» или шевелит хвостом. В 0% случаев котик удостоил человека чести прийти на его зов. Почему? Потому что.

Фото: instagram.com/86ha3