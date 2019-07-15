Красная Шапочка. К чему приводит безответственность взрослых и доверчивость стариков. Современный пересказ

К сожалению, некоторые из нас очень легкомысленно относятся к воспитанию детей. Из них может вырасти абы кто. Или их здоровье и даже жизнь могут подвергаться опасности. Вот о чем думала мамаша маленькой девочки, отправляя её одну через лес проведать бабушку? Сама не могла сходить? Ну, надела дочке на головку красную шапочку, чтобы, значит, издалека семафорила, если что. Но разве головной убор может спасти ребенка от диких зверей, городских бультерьеров или маньяков-педофилов? Да ни за что.

Идет Красная Шапочка по лесу, несёт бабушке пирожок и масло. Тут навстречу Волк. Начались расспросы, куда да зачем. Малая всё сходу выложила: и что несёт, и по какому адресу бабушка проживает. То есть не была проинструктирована мамашей, что вступать в разговоры с незнакомыми, а тем более делиться с ними семейными делами может быть небезопасно. Об отце в сказке ни слова.

Волк мог отнять у девочки продукты питания, тем более, что был голоден. Но он считал себя не гопником, а санитаром леса. И у него созрел другой план. Серый тоже вызвался навестить старушку. А чтобы добраться до неё первым, предложил несмышленому дитяти идти разными дорогами. Возражений не последовало. Цель хищника была понятна: скушать бабушку, а будет мало, то и ребенка с пирожком и маслом.

Пока Красная Шапочка прыгала по лесным тропинкам, напевая песенки и нюхая цветочки, Волк прибежал к дому бабушки и давай стучаться в жилище. При этом он представился внучкой. Поскольку бабушка была глуховата, она голос не распознала и подсказала гостю, как открыть дверь – дернуть за веревочку. Доверилась. Ей бы проверить, кто пришел, да сама она больная лежала в кровати и встать не могла. Вот до чего доходит. Были, значит, и у бабушки педагогические просчеты. Как ты воспитала дочь, если та взвалила заботу о тебе на малолетку?!

Зверь дернул за веревочку, ворвался в дом и проглотил старушку. Та и пикнуть не успела. После чего он улегся в постель и, пока желудок переваривал старческие кости, стал дожидаться десерта под названием «Красная Шапочка».

«Блюдо» вскоре явилось пред волчьи очи. Внучка, наверное, редко бывала у бабушки, а то бы сразу разглядела подмену. Но всё же сомневаясь, ребенок стал уточнять, почему у лежащего на кровати существа такие большие руки, уши, глаза и иные части тела. Должно быть, волки хорошо разбираются в анатомии человека, коли у хищника на всё были ответы: руки - чтобы обнимать, уши - чтобы слышать и т.д. Напоследок девочка спросила: «Зачем тебе такие большие зубы?» Вот кто её, дурёху, за язык тянул? Волк сглотнул слюну и откровенно признался: «Чтобы тебя съесть…»

Это был конец. Не успела Красная Шапочка испугаться клыков лжебабушки, как оказалась рядом с бабушкой настоящей. Буквально в одном неприятном месте. А дальше происходили события, о которых маленьким детям лучше бы не знать. Мимо дома проходили дровосеки. Они схватили Волка и своими страшными топорами изрубили его на части, да так, что из него вся еда вывалилась наружу. Здесь ещё куда ни шло. А вот если детям рассказывать, что бабушка и её внучка успешно перетерпели неудобства в желудке хищника, у них могут возникнуть непредсказуемые фантазии. Вплоть до того, что можно в одиночку ходить по лесу и даже оказаться у зверей во внутренних органах. И даже при этом выжить.

Вам это надо?

Ваш В.Д.