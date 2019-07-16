Лунное затмение в Беларуси. Когда смотреть?

Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 июля жители Беларуси смогут насладиться частным лунным затмением. Правда, не единолично, затмение также будет видно в Африке, Австралии, Индонезии, России и Южной Америке.

Как сообщает портал Astrobel.ru, всего данная астрономическая ситуация будет продолжаться 5 часов 34 минуты. Когда затмение достигнет своего максимума, Луна будет покрыта тенью Земли на 65%. Остальная часть небесного тела будет освещена Солнцем.