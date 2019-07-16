Лунное затмение в Беларуси. Когда смотреть?

Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 июля жители Беларуси смогут насладиться частным лунным затмением. Правда, не единолично, затмение также будет видно в Африке, Австралии, Индонезии, России и Южной Америке.
Как сообщает портал Astrobel.ru, всего данная астрономическая ситуация будет продолжаться 5 часов 34 минуты. Когда затмение достигнет своего максимума, Луна будет покрыта тенью Земли на 65%. Остальная часть небесного тела будет освещена Солнцем.
Хронология частного лунного затмения в Беларуси выглядит так:
21:25 – восход Луны;
21:34 – заход Солнца;
21:44 – начало полутеневого затмения Луны (полутеневая фаза затмения);
23:04 – начало частного лунного затмения (Луна начнет входить в тень Земли);
00:31 – момент наибольшей фазы частного лунного затмения (Луна будет наиболее близко находиться к центру земной тени);
02:00 – завершение частного затмения (Луна полностью выйдет из земной тени);
03:18 – окончание полутеневого лунного затмения. Затмение завершено.
Кстати, в прошлом году минчанин снял на видео, как МКС пролетела на фоне Луны.
Для этого ему понадобилось проснуться рано утром – подробнее здесь.