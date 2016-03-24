Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей

Котики уже давно завоевали просторы интернета. Хозяева порой даже создают в социальных сетях аккаунты своих пушистых красавцев. Подписчики в восторге: активно лайкают фотографии и видео, умиляются и оставляют комментарии.

Настоящей звездой сети стал кот по кличке Коби. Аккаунту с фотографиями короткошерстного британца меньше года, но количеству подписчиков и лайков позавидует едва ли не каждый любитель пофотографировать свой завтрак или сделать селфи — 450 тысяч. Хозяин уже запечатлел своего любимца более чем на 300 фотографиях. Свою интернет-карьеру Коби начал еще котенком, сейчас с экрана смотрит взрослый красавец, которого так и хочется потискать. Круг интересов Коби вполне типичен для кота: тунец, игры в ванной с уткой, кража всего, что нравится. Причиной популярности животного стал необычный цвет глаз — небесно-голубой.