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Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей

24 марта 2016 07:16
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Котики уже давно завоевали просторы интернета. Хозяева порой даже создают в социальных сетях аккаунты своих пушистых красавцев. Подписчики в восторге: активно лайкают фотографии и видео, умиляются и оставляют комментарии.

Настоящей звездой сети стал кот по кличке Коби. Аккаунту с фотографиями короткошерстного британца меньше года, но количеству подписчиков и лайков позавидует едва ли не каждый любитель пофотографировать свой завтрак или сделать селфи — 450 тысяч. Хозяин уже запечатлел своего любимца более чем на 300 фотографиях. Свою интернет-карьеру Коби начал еще котенком, сейчас с экрана смотрит взрослый красавец, которого так и хочется потискать. Круг интересов Коби вполне типичен для кота: тунец, игры в ванной с уткой, кража всего, что нравится. Причиной популярности животного стал необычный цвет глаз — небесно-голубой. 

Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей-1

Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей-3

Уже 200 тысяч пользователь подписались на аккаунт кота Джимо. Животное полюбилось зрителям за большие круглые глаза.

Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей-6

Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей-8

 

В сети большой популярностью пользуется аккаунт кошки Матильды. Ее глаза огромны, а их цвет напоминает космос. Именно поэтому ее прозвали инопланетянкой. У Матильды редкое заболевание — вывих хрусталика глаза. Хозяева кошки создали компанию по сбору денег на операцию, и спустя 4 дня неравнодушные люди перечислили достаточное для лечения количество средств. Сегодня у аккаунта Матильды более 100 тыс. подписчиков. Хозяин кошки создал сайт, где ведет блог о жизни животного и продает разные предметы с изображением Матильды.

Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей-11

Коты с необычными глазами покорили сотни тысяч интернет-пользователей-13

# Коты и кошки # Фотофакт # калейдоскоп

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