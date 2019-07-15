Откуда берётся летняя простуда и как с ней бороться? Рассказывают врачи

Возможно ли простудиться летом, когда за окном светит солнце, а температура на термометре зашкаливает? Оказывается, в летний период простудиться даже легче, чем зимой. Рассказываем, каковы же причины летних заболеваний и как лучше лечиться.

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Жизнеспособность вирусов и бактерий, которые вызывают грипп и ОРЗ, одинакова в любое время года. Поэтому подхватить болячку можно и в самый знойный день. Первая причина – резкие перепады температур. Обычно это происходит во время отдыха на пляже. Температура тела нагревается под воздействием солнца, и, если резко зайти в прохладную воду, может произойти переохлаждение.

Фото: instagram.com/med_bolnica_ru/

Рецепт имбирного чая от простуды. Подробнее – здесь. Еще один вариант – когда вы из душного автомобильного салона зашли в комнату с кондиционером. В этом случае врачи советуют помнить одно правило: температура кондиционера не должна быть ниже уличной больше, чем на 3°C. Когда жара не дает покоя и хочется освежиться, многие открывают окна, создавая при этом сквозняк. Тогда кроме простуды можно заработать воспаление тройничного нерва в шее.

Фото: instagram.com/medicalon/

То, что спасает многих от жары – это мороженое и холодные напитки. Но и они могут спровоцировать появление простуды, ангины и даже ларингита. Так что же делать, чтобы не заболеть летом и не испортить себе отпуск? В случае с переохлаждением во время купания медики советуют резко не нырять. Стоит заходить в воду постепенно или посидеть в тени, чтобы немного снизить температуру тела.

Фото: instagram.com/med_bolnica_ru/

От чеснока до бульона. Эффективны ли народные средства от простуды Чтобы не заболеть от сквозняка, нельзя стоять прямо под потоками воздуха из кондиционера. А после того, как вышли из воды, вытирайте тело полотенцем, чтобы не простудиться от порыва ветра. А что касается напитков и мороженого, то тут все просто. Дайте мороженому немного постоять в комнате, а охлажденные напитки пейте маленькими глотками.

Фото: instagram.com/med_bolnica_ru/