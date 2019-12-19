Спустя 7 лет. Как выглядят актёры популярного сериала «Карпов»?

С момента выхода на экраны сериала «Карпов» в 2012 году прошло уже семь лет. Как за это время изменились актёры, сыгравшие основных персонажей? Анна Михайловская Персонаж – журналистка Валерия Вересова.

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/anna_mihailovskaya

Анна собиралась учиться на экономическом факультете и увлекалась хореографией, даже стала кандидатом в мастера спорта по спортивным танцам. Но на одной из тренировок девушку заметили продюсеры «Мосфильма». Они предложили Михайловской попробовать себя в кино. Вот так Анна стала актрисой. Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет Виктория Тарасова Персонаж – Ирина Зимина, начальница ОВД/ОМВД «Пятницкий».

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/vika_tar

В детстве Виктория интересовалась танцами, особые успехи делала в чечётке. Когда пришло время поступать, Тарасова решила выбрать театральный ВУЗ. Поступить Виктории удалось только с третьего раза. Попасть в кадр будущей актрисе помогла сестра. Тарасову заметили, и она стала ведущей программы о дачниках. Чуть позже Виктория получила свою первую роль в фильме, но настоящий успех к ней пришёл после ролей в сериалах. Владислав Котлярский Персонаж – Станислав Карпов, бывший начальник СКМ ОВД «Пятницкий».

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/dveriregionov_moskow

Котлярский хотел стать актёром с детства, но родители считали, что не нужно выдумывать и лучше работать на заводе. Поэтому, когда пришло время поступать, Владислав из-за нехватки опыта не выдержал конкуренции. Тогда будущий артист поступил на факультет геологии в МГУ, кстати, математику за Котлярского сдал его брат. Через несколько лет Владиславу всё же удалось попасть в ГИТИС. И лишь после театральной сцены Котлярскому удалось пробиться в кинематограф. Двойняшки из «Сватов». Как выглядят Никита и Вика Ковалёвы 7 лет спустя? Дмитрий Блажко Персонаж – Александр Степнов, оперуполномоченный уголовного розыска ОВД/ОМВД «Мневники».

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/blashko

В детстве Дмитрий увлекался цирковой акробатикой, но родители были против этого занятия сына. Получил диплом фельдшера, но работать по специальности не захотел. По рекомендации попал в театр, а в 2009 году дебютировал в кинематографе. Максим Щёголев Персонаж – Вадим Мельников, контролирует автоугонный бизнес, вор в законе по кличке «Мирный».

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/maximvale

В детстве Максим занимался танцами, затем был приглашён в модельный бизнес и рекламировал одежду. Окончил ГИТИС. Сначала Щёголев попробовал себя на театральной сцене, а пару лет спустя дебютировал в сериале. 12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой» Николай Козак Персонаж – Борис Иващук, бывший оперативный дежурный ОВД «Мневники».

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/kozak_motivation

После школы Николай сразу начал выступать на сцене, попутно получая образование в театральной студии. Позже Козак переехал в Татарстан и 15 лет служил в Театре имени В. И. Качалова. В кинематографе дебютировал в 2003 году. Степан Рожнов Персонаж – Михаил Зотов, старший оперуполномоченный окружного УВД/начальник службы криминальной полиции ОМВД «Пятницкий».

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/okolodomov

Сначала Рожнов хотел стать врачом, как и его родители, но учёба юноше не давалась. Тогда Степан решил попробовать себя на сцене и к 15 годам уже точно знал, что в будущем хочет стать актёром. Когда пришло время поступать, Рожнов выбрал ГИТИС. И вскоре выступления на театральной сцене Степан начал совмещать со съёмками. Дебютировал в кино в 2004 году. Юлия Майборода Персонаж – Светлана Малышева, возлюбленная Карпова.

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/yulia_mayboroda