Женщина разбирала шкаф и обнаружила в нем неожиданную гостью. Вы бы тоже удивились

Неожиданную гостью нашла в своем шкафу жительница Лондона. Разбирая вещи, она увидела на полке лису.
Колди обнаружила животное в своей квартире на втором этаже, сообщает Daily Mail. Женщина обнаружила лису, когда она спала, укутавшись в вещи.
«Ее было довольно трудно увидеть, потому что она свернулась калачиком в заднем углу шкафа за какими-то сумками».
Британка предполагает, что животное попало в дом, чтобы спрятаться от дождя, а затем забралась в квартиру.
«Она оказалась в темном, теплом и сухом уголке, свернулась калачиком и уснула».
На место были вызваны специалисты Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Лису удалось схватить, но как только ее вынесли на улицу, она вырвалась из рук инспектора и убежала в заросли.
Женщина сказала, что она рада, что лиса в порядке и ее освободили.
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