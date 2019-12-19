Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста

Валерия Борисевич, корреспондент:

В преддверии новогодних праздников мы заглянули к самому популярному визажисту за самым классным макияжем.

Инна Леута, визажист:

Грядущий 2020 – это Год Белой Металлической Крысы. Сегодня у меня модель Людмила, ей чуть за 40.

Я нанесла увлажняющую сыворотку, чтобы увлажнить кожу, далее наношу питательное масло и по нему буду наносить устойчивый тон.