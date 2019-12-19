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Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста

19 декабря 2019 10:13
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Валерия Борисевич, корреспондент:
В преддверии новогодних праздников мы заглянули к самому популярному визажисту за самым классным макияжем.

Инна Леута, визажист:
Грядущий 2020 – это Год Белой Металлической Крысы. Сегодня у меня модель Людмила, ей чуть за 40.

Я нанесла увлажняющую сыворотку, чтобы увлажнить кожу, далее наношу питательное масло и по нему буду наносить устойчивый тон.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -1

У меня тональный крем такого персикового оттенка. Если у вас пористая кожа, то выбирайте тональный крем чуть гуще. Никакой набивочки, только поглаживающие движения.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -4

В область под глазами нанесите светоотражающий глянцевый консилер, только в том месте, где у вас провал.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -7

Я предлагаю чуть-чуть кожу подсветить. Не использовать матовые пудры, а использовать светоотражающие нарядные праздничные текстуры. Снимаем только этот липкий финиш, который оставляет любое тональное средство. Можете также припудрить шею.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -10

Далее приступаем к оформлению зоны глаз. Будем применять в качестве подложки такой металлизированный кремовый тинт, чтобы ваш макияж глаз был таким легким, прозрачным, светоотражающим, пользуйтесь сатиновыми тенями.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -13

Далее сливочной сатиновой тенью прорабатываем границы кремовых теней. Темно-коричневым карандашом оформляем ресничный ряд на подвижном веке.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -16

Внутренний уголок глаза прокрашиваем сатиновой. На подвижное веко фиксируем немного праздника. Такое мерцание влажное и крупное особенно эффектно смотрится на видео.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -19

Прокрашиваем верхние и нижние реснички.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -22

Завершающие штрихи – оформляем контуры лица, наносим скульптор и слегка бронзера.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -25

Обводим губы натуральным карандашом.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -28

Для бровей я использую тушь, прорисовывая волоски. Для шатенок и брюнеток тушь должна быть чуть светлее, а для блондинок – чуть темнее и теплее. Воспользуйтесь лайнером или фломастером для бровей и дорисуйте отдельные волоски.

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -31

Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста -33

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