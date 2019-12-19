Макияж на Новый год для тех, кому 40+ Мастер-класс визажиста
Валерия Борисевич, корреспондент:
В преддверии новогодних праздников мы заглянули к самому популярному визажисту за самым классным макияжем.
Инна Леута, визажист:
Грядущий 2020 – это Год Белой Металлической Крысы. Сегодня у меня модель Людмила, ей чуть за 40.
Я нанесла увлажняющую сыворотку, чтобы увлажнить кожу, далее наношу питательное масло и по нему буду наносить устойчивый тон.
У меня тональный крем такого персикового оттенка. Если у вас пористая кожа, то выбирайте тональный крем чуть гуще. Никакой набивочки, только поглаживающие движения.
В область под глазами нанесите светоотражающий глянцевый консилер, только в том месте, где у вас провал.
Я предлагаю чуть-чуть кожу подсветить. Не использовать матовые пудры, а использовать светоотражающие нарядные праздничные текстуры. Снимаем только этот липкий финиш, который оставляет любое тональное средство. Можете также припудрить шею.
Далее приступаем к оформлению зоны глаз. Будем применять в качестве подложки такой металлизированный кремовый тинт, чтобы ваш макияж глаз был таким легким, прозрачным, светоотражающим, пользуйтесь сатиновыми тенями.
Далее сливочной сатиновой тенью прорабатываем границы кремовых теней. Темно-коричневым карандашом оформляем ресничный ряд на подвижном веке.
Внутренний уголок глаза прокрашиваем сатиновой. На подвижное веко фиксируем немного праздника. Такое мерцание влажное и крупное особенно эффектно смотрится на видео.
Прокрашиваем верхние и нижние реснички.
Завершающие штрихи – оформляем контуры лица, наносим скульптор и слегка бронзера.
Обводим губы натуральным карандашом.
Для бровей я использую тушь, прорисовывая волоски. Для шатенок и брюнеток тушь должна быть чуть светлее, а для блондинок – чуть темнее и теплее. Воспользуйтесь лайнером или фломастером для бровей и дорисуйте отдельные волоски.