«Специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям». Какие существуют белорусские сорта хризантемы корейской

Хризантема, без всяких сомнений, королева осеннего сада. Она почитаема и любителями, и профессионалами в декоративном садоводстве, ведь цветы взрываются красками тогда, когда большинство уже закончило сезон цветения.

Отличаются по сроку цветения и размерам куста. Как не ошибиться с выбором сорта хризантемы Самая популярная в Беларуси – хризантема корейская. Прежде всего потому, что относится к зимостойким цветочно-декоративным растениям. И, конечно же, из-за богатого ассортимента. Всего благодаря селекционной работе в мире насчитывается более 10 тысяч сортов. Есть в их числе и хризантемы белорусской селекции.

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

За последние годы у нас очень активно ведется селекционный отбор материала и зарегистрированы новые разновидности: «Ладдзя роспачы», «Свіцязанка», «Спадчына», «Знічка». Разновидности мы специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям. Главный момент – чтобы они были устойчивыми к холодуе. За годы нашей с ними работы они показали очень хорошую устойчивость к зиме. Они очень стойкие и к влажной погоде, которая у нас зимой присутствует, и к заморозкам. Мы делали акцент на том, чтобы они были еще и красивыми. Здесь и махровые, и полумахровые, и с разными оттенками.

Вот такой у нас ранний сорт – это «Знічка». Ещё один из ранних сортов, он уже отцвёл, – «Вязенская зорка».

Далее начинают цвести «Свіцязанка», «Спадчына», «Ладдзя роспачы». «Ладдзя роспачы» – этот год еще юбилейный для Короткевича, и мы решили немного к этому приобщиться.