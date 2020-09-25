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«Специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям». Какие существуют белорусские сорта хризантемы корейской

25 сентября 2020 08:29
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Хризантема, без всяких сомнений, королева осеннего сада. Она почитаема и любителями, и профессионалами в декоративном садоводстве, ведь цветы взрываются красками тогда, когда большинство уже закончило сезон цветения.

«Специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям». Какие существуют белорусские сорта хризантемы корейской -1

Отличаются по сроку цветения и размерам куста. Как не ошибиться с выбором сорта хризантемы

Самая популярная в Беларуси – хризантема корейская. Прежде всего потому, что относится к зимостойким цветочно-декоративным растениям. И, конечно же, из-за богатого ассортимента. Всего благодаря селекционной работе в мире насчитывается более 10 тысяч сортов. Есть в их числе и хризантемы белорусской селекции.

«Специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям». Какие существуют белорусские сорта хризантемы корейской -4

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:
За последние годы у нас очень активно ведется селекционный отбор материала и зарегистрированы новые разновидности: «Ладдзя роспачы», «Свіцязанка», «Спадчына», «Знічка». Разновидности мы специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям. Главный момент – чтобы они были устойчивыми к холодуе. За годы нашей с ними работы они показали очень хорошую устойчивость к зиме. Они очень стойкие и к влажной погоде, которая у нас зимой присутствует, и к заморозкам. Мы делали акцент на том, чтобы они были еще и красивыми. Здесь и махровые, и полумахровые, и с разными оттенками.

«Специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям». Какие существуют белорусские сорта хризантемы корейской -7

Вот такой у нас ранний сорт – это «Знічка». Ещё один из ранних сортов, он уже отцвёл, – «Вязенская зорка».

«Специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям». Какие существуют белорусские сорта хризантемы корейской -10

Далее начинают цвести «Свіцязанка», «Спадчына», «Ладдзя роспачы». «Ладдзя роспачы» – этот год еще юбилейный для Короткевича, и мы решили немного к этому приобщиться.

«Специально отбираем такие, чтобы они были адаптированы к нашим климатическим условиям». Какие существуют белорусские сорта хризантемы корейской -13

Пока у отечественных селекционеров своих сортов хризантемы корейской немного. Однако работа продолжается, и будем надеяться, что в ближайшие годы благодаря кропотливому труду научных сотрудников Ботсада коллекция белорусских хризантем пополнится новыми эффектными сортами, которые займут достойное место и в наших садах.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Светлана Цеханович # Фотофакт # растения

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