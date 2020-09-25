Кровельщик бесплатно починил крышу. Хозяин дома нашёл другой способ отблагодарить работника и удивил всех

Мужчина всю жизнь думал, что его сосед – обычный любитель спиртных напитков. Но после одного случая он понял, насколько сильно ошибался.

Как рассказал пользователь Reddit под ником HughJManschitt, его представление о соседе изменилось после того, как у мужчины начала протекать крыша. Вероятно, у него мало денег, поэтому он искал кровельщика, который согласится заняться ремонтом бесплатно.