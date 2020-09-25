Кровельщик бесплатно починил крышу. Хозяин дома нашёл другой способ отблагодарить работника и удивил всех
Мужчина всю жизнь думал, что его сосед – обычный любитель спиртных напитков. Но после одного случая он понял, насколько сильно ошибался.
Как рассказал пользователь Reddit под ником HughJManschitt, его представление о соседе изменилось после того, как у мужчины начала протекать крыша. Вероятно, у него мало денег, поэтому он искал кровельщика, который согласится заняться ремонтом бесплатно.
Фото: reddit.com/user/HughJManschitt
К счастью для соседа HughJManschitt, такой человек действительно нашёлся. Во время ремонта работник рассказал, что двое его прадедушек погибли во время боевых действий в Гражданской войне в США.
Фото: reddit.com/user/HughJManschitt
Закончив работу, кровельщик ушёл, а сосед автора истории придумал способ отблагодарить доброго человека. Весь следующий год мужчина создавал миниатюры, а затем с них срисовал фрагмент одного из сражений Гражданской войны в США.
Фото: reddit.com/user/HughJManschitt
Рисунок у соседа HughJManschitt получился настолько хорошо, что автор истории захотел сфотографировать холст и показать его другим людям. Пользователи Reddit признали, что в мужчине пропадает талантливый художник.
Ранее мы рассказывали о другом человеке, в котором долгое время пропадал художник. Он взялся за кисть после клинической смерти – подробнее здесь.