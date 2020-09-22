Отличаются по сроку цветения и размерам куста. Как не ошибиться с выбором сорта хризантемы

Осень, а это значит, что в саду пришло время хризантем. И если у вас еще нет этих растений – самое время взглянуть на потенциальных новых малоуходных жителей сада. Сегодня говорим о хризантеме корейской. Такой удивительный пестрый ковер – яркие краски, пышное продолжительное цветение – никого не оставит равнодушным.

Однако приобретая посадочный материал, важно знать, хризантемы отличаются по сроку цветения. И если ваш дачный сезон заканчивается в сентябре, то поздноцветущие сорта не успеют вас порадовать. Чаще всего они украшают наши сады в ноябре.

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Лучшие для наших условий – это которые начинают зацветать уже в августе, тогда они на самом деле переходят на сентябрь и октябрь до самого конца.

Светлана Цеханович также акцентирует внимание – обилие и сроки цветения у некоторых сортов хризантемы корейской непостоянны. Они меняются в зависимости от температурных и световых условий сезона. Специалисты также рекомендуют взять садоводам на заметку вот такую информацию. Цветение ранних сортов длится около 40 дней, средних – от 40 до 60, среднепоздних – около 20 дней до устойчивых заморозков.

Это значит, что поздноцветущие сорта чаще всего не успевают зацвести у нас во всю силу. Увидеть шикарными и обильными поздние хризантемы возможно только продолжительной теплой осенью.

Помимо сроков цветения, отличаются фавориты осеннего сада еще и размерами самого куста. Чаще всего хризантемы делят на бордюрные – до 35 см, низкорослые – их высота от 35 до 50 см, среднерослые – до 70 см и высокорослые, которые обычно выше 75 см.

Правда, высота – не самый стабильный признак растения. Влияют условия, в которых выращивается куст. И внимание цветам – они разные не только по оттенкам, но и по форме.