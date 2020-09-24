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Парень хотел совершить покупку и вдруг замер. На него кто-то смотрел

24 сентября 2020 13:04
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Парень хотел совершить покупку в вендинговом аппарате, но почувствовал чей-то взгляд. На него смотрели изнутри автомата.

Как рассказал пользователь Twitter под ником Potetodaze1129p, когда он собирался бросить монету в монетоприёмник, он увидел чьи-то глаза. Парень оказался не из пугливых, поэтому решил сфотографировать эти глаза.

Парень хотел совершить покупку и вдруг замер. На него кто-то смотрел -1

Фото: twitter.com/potetodaze1129p 

«Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя», – процитировал молодой человек Фридриха Ницше.

Парень хотел совершить покупку и вдруг замер. На него кто-то смотрел -4

Фото: twitter.com/potetodaze1129p 

Когда юноша всё-таки попробовал сунуть в автомат монетку, обитатель «бездны» выбрался наружу. Оказалось, что это обычная лягушка.

Парень хотел совершить покупку и вдруг замер. На него кто-то смотрел -7

Фото: twitter.com/potetodaze1129p 

Пользователи соцсети с любопытством отреагировали на эту историю и отметили, что лягушек нередко можно найти возле вендинговых аппаратов или даже на них, но внутри автоматов земноводные встречаются не так часто.

Парень хотел совершить покупку и вдруг замер. На него кто-то смотрел -10

Фото: twitter.com/potetodaze1129p 

Ранее мы рассказывали о действительно пугающем случае. В пустом доме мужчина вёл видеоурок, когда за его спиной появился призрак маленькой девочки – подробности здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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