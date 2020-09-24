Здесь более пятисот видов деревьев и кустарников со всех континентов. Показываем уникальный дендросад в Глубоком

Ныряем за новыми впечатлениями и отправляемся в Глубокое. Белорусская Венеция, вишневая столица, родина сгущенки и колыбель храмов. Здесь каждый найдет свой колорит. Только в районе 106 озер. А набережная в центре благодаря местному кузнецу превратилась в музей под открытым небом.

Алла Галай, инструктор-методист по туризму:

Сейчас мы с вами переносимся прямо в Шервудский лес, где охотился Робин Гуд и на оленей, и на богатых граждан. Он выглядел точно так же, потому что здесь широколиственные деревья – дубы, грабы, буки – это как раз то, что растет на юге Англии, юге Швеции и на севере Германии.

Посреди синеглазых простор возвышается зеленая планета на 8 га. Местный дендросад – второй по величине после столицы. В чудесном оазисе нашли приют более пятисот видов деревьев и кустарников со всех континентов. Такие джунгли зовут и манят.

Алла Галай:

Этот дендрологический сад был заложен с 1963 по 1967 год. Лесоинженер Виктор Антонович Ломако, которого с полным правом можно назвать отцом нашего дендросада, выдвинул такую идею, что после Великой Отечественной войны очень много лесов сгорело, парки в городах были вырублены, надо их восстанавливать. Для этого можно использовать растения с разных континентов, которые будут приживаться на глубокской земле и потом расселяться по разным городам Беларуси.

Так болота превратились в пруды с кувшинками, и вырос памятник природы. Полотна Моне, очей очарованье – не больше, не меньше. На роскошных аллеях купается солнце и витает аромат рябины, сосны, клена. Только берез здесь более 20 видов. Орехи серые, маньчжурские, грецкие. На глубокской земле экзоты чувствуют себя прекрасно. Весной устилают сад цветочным покрывалом, осенью дарят плоды. Правда, срывать в жемчужине природы ничего нельзя. Только вдыхать и любоваться.

Алла Галай:

Аромат настоящего лимона. Китайцы этот кустарник очень ценят и называют деревом пяти вкусов. Листья солоноватые, стебельки горькие, а ягоды кисло-сладкие. Лимонник обладает таким же свойством, как и женьшень. Помогает организму приспособиться к стрессовым нагрузкам, справиться с вирусами. Эти ягоды хороши для приготовления настоек, компотов. Эти ягоды и в варенье добавляют.

Не потеряться посреди пушкинской романтики поможет карта на входе. Весь сад разбит аллеями на секции, поэтому ваше путешествие точно не превратится в зеленый лабиринт. Таблички с описанием станут для вас приятным открытием в мире флоры. Этакая экотропа.

Кстати, вход для туристов бесплатный. Исключение – большие группы и свадебные съемки. К слову, для молодых здесь есть свой талисман. Алла Галай:

Здесь растут два огромных дуба, которым не меньше, чем 150 лет. Конечно, они намного старше дендропарка. Виктор Антонович Ломако посвятил этот дендросад своей жене, которая трагически умерла от онкологии, он так и не женился, остался ей верным. Вот это его зеленый «Тадж-Махал». Эти два дуба, когда он их увидел, ему сразу подумалось, что это как мальчик и девочка – это пара и их нельзя разлучать и вырубать. Сюда много приезжает свадеб, они становятся между этими дубами и загадывают желания.

Марафет на дорожках наводит Глубокский опытный лесхоз. Благодаря им можно устроить кофе-брейк на альпийской горке или помечтать у пруда. Правда, эта стильная стрижка не их рук дело, а естественная красота шарообразных ив. Неделя-другая и можно будет пошуршать на рыжем ковре и перезагрузиться от большого города.