Ребёнок станцевал «танец в стиле диско» в утробе матери – фотофакт

Ребенок станцевал в утробе матери. Его танец удивил родителей во время УЗИ.

По информации Daily Mail, стремиться к славе этот малыш начал очень рано. Ребенок поразил пользователей в соцсетях своими навыками танцев в стиле диско еще до рождения.

На удивительных кадрах малыш танцует – прыгает и шевелит ногами. Пол малыша еще неизвестен.