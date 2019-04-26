Ребёнок станцевал «танец в стиле диско» в утробе матери – фотофакт

Ребенок станцевал в утробе матери. Его танец удивил родителей во время УЗИ.
Ребенок станцевал в утробе матери. Его танец удивил родителей во время УЗИ.
По информации Daily Mail, стремиться к славе этот малыш начал очень рано. Ребенок поразил пользователей в соцсетях своими навыками танцев в стиле диско еще до рождения.
На удивительных кадрах малыш танцует – прыгает и шевелит ногами. Пол малыша еще неизвестен.
Неизвестно, где и кем был снят ролик, но он уже стал вирусным в Китае.
Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры (смотрите здесь).