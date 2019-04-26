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Ребёнок станцевал «танец в стиле диско» в утробе матери – фотофакт

26 апреля 2019 13:10
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Ребенок станцевал в утробе матери. Его танец удивил родителей во время УЗИ.  

Ребёнок станцевал «танец в стиле диско» в утробе матери – фотофакт -1

По информации Daily Mail, стремиться к славе этот малыш начал очень рано. Ребенок поразил пользователей в соцсетях своими навыками танцев в стиле диско еще до рождения.  

На удивительных кадрах малыш танцует – прыгает и шевелит ногами. Пол малыша еще неизвестен.  

Ребёнок станцевал «танец в стиле диско» в утробе матери – фотофакт -4

Неизвестно, где и кем был снят ролик, но он уже стал вирусным в Китае.  

Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры (смотрите здесь).  

# Дети и родители # калейдоскоп

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