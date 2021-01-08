Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны

Садовые магазины сегодня предлагают широкий ассортимент хвойных растений. Однако не всегда здесь есть возможность получить полную и достоверную информацию о том или ином экземпляре. А вот в специализированных питомниках чаще всего будет предоставлен полный расклад. В помощь новичкам и наша серия сюжетов о хвойных. Сегодня говорим про сосну черную.

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Сосна черная отличается глянцевой, ярко насыщенной хвоей. Хвоя намного жестче, чем у сосны обыкновенной. Двухиглая сосна.

Красивые пышные сосны этого вида – настоящее украшение участка. И несмотря на то, что сосна черная – интродуцент, она отлично прижилась в наших условиях. Александр Овсей:

Она устойчива к температурам отрицательным. Светолюбива, поэтому лучше высаживать ее не в тени, а на освещенном участке. Корневая система у нее, как и у большинства сосен, якорная, т. е. ярко выраженный стержневой корень, поэтому по ветроустойчивости она довольно устойчива.

Простота в выращивании и уходе сделали эту сосну довольно популярной в нашем климате. Но приобретая саженцы сосны черной, важно помнить – размер имеет значение. Александр Овсей:

При покупке данного дерева следует учитывать, что это дерево первой величины, высота его во взрослом возрасте достигает более 20 м. Приросты даже в молодом возрасте достигают 40-50 см. Интенсивный рост у нее наблюдается, поэтому следует учитывать размеры участка, на котором вы будете садить.

Горная сосна. Что следует учитывать при посадке в саду Эта информация в большей степени касается именно видовых сосен, которые станут украшением приличного по размеру участка. Но и для обладателей маленьких садов есть решение. Благодаря селекционной работе появились интересные предложения. Стоит присмотреться к таким сортам как «Фастигиата» и «Пирамидалис» – они во взрослом состоянии достигают восьми метров.

Интересен и «Грин Тауэр» – полукарликовый сорт, к десяти годам вырастающий до 1,5 м. Потенциально три-четыре метра высотой.

Популярный сорт «Нана» – в наших условиях растет до четырех метров в высоту.