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Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны

08 января 2021 07:03
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Садовые магазины сегодня предлагают широкий ассортимент хвойных растений. Однако не всегда здесь есть возможность получить полную и достоверную информацию о том или ином экземпляре. А вот в специализированных питомниках чаще всего будет предоставлен полный расклад. В помощь новичкам и наша серия сюжетов о хвойных. Сегодня говорим про сосну черную.

Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны-1

Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
Сосна черная отличается глянцевой, ярко насыщенной хвоей. Хвоя намного жестче, чем у сосны обыкновенной. Двухиглая сосна.

Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны-4

Красивые пышные сосны этого вида – настоящее украшение участка. И несмотря на то, что сосна черная – интродуцент, она отлично прижилась в наших условиях.

Александр Овсей:
Она устойчива к температурам отрицательным. Светолюбива, поэтому лучше высаживать ее не в тени, а на освещенном участке. Корневая система у нее, как и у большинства сосен, якорная, т. е. ярко выраженный стержневой корень, поэтому по ветроустойчивости она довольно устойчива.

Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны-7

Простота в выращивании и уходе сделали эту сосну довольно популярной в нашем климате. Но приобретая саженцы сосны черной, важно помнить – размер имеет значение.

Александр Овсей:
При покупке данного дерева следует учитывать, что это дерево первой величины, высота его во взрослом возрасте достигает более 20 м. Приросты даже в молодом возрасте достигают 40-50 см. Интенсивный рост у нее наблюдается, поэтому следует учитывать размеры участка, на котором вы будете садить.

Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны-10

Горная сосна. Что следует учитывать при посадке в саду

Эта информация в большей степени касается именно видовых сосен, которые станут украшением приличного по размеру участка. Но и для обладателей маленьких садов есть решение. Благодаря селекционной работе появились интересные предложения. Стоит присмотреться к таким сортам как «Фастигиата» и «Пирамидалис» – они во взрослом состоянии достигают восьми метров.

Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны-13

Интересен и «Грин Тауэр» – полукарликовый сорт, к десяти годам вырастающий до 1,5 м. Потенциально три-четыре метра высотой.

Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны-16

Популярный сорт «Нана» – в наших условиях растет до четырех метров в высоту.

Сосна чёрная. В чём отличие от других хвойных и какие сорта популярны-19

Можно также подобрать и необычные варианты до метра в высоту, с шаровидной подушкообразной кроной. Есть штамбовые формы.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Александр Овсей # Фотофакт # растения

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