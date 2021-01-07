Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков

Мало кто не слышал шутки про то, что Киану Ривз вечен. Людей с похожей внешностью находили на картинах 1875 года и даже 1530 года. Однако не все знают о том, что у любого человека могут быть двойники из прошлого.

Пользователь Twitter под ником Artgate2 поделился четырьмя снимками, когда посетители галерей узнали на полотнах самих себя. Некоторые комментаторы удивились сходству, а некоторые – показали ещё несколько таких совпадений.