Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков
Мало кто не слышал шутки про то, что Киану Ривз вечен. Людей с похожей внешностью находили на картинах 1875 года и даже 1530 года. Однако не все знают о том, что у любого человека могут быть двойники из прошлого.
Пользователь Twitter под ником Artgate2 поделился четырьмя снимками, когда посетители галерей узнали на полотнах самих себя. Некоторые комментаторы удивились сходству, а некоторые – показали ещё несколько таких совпадений.
Фото: twitter.com/artgate2
Фото: twitter.com/artgate2
Фото: twitter.com/artgate2
Фото: twitter.com/artgate2
Фото: twitter.com/regtubby
Фото: twitter.com/leanneathers
Фото: twitter.com/MarkCroxon
Фото: twitter.com/mdpresson
Фото: twitter.com/jaldous
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