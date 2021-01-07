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Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков

07 января 2021 12:22
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Мало кто не слышал шутки про то, что Киану Ривз вечен. Людей с похожей внешностью находили на картинах 1875 года и даже 1530 года. Однако не все знают о том, что у любого человека могут быть двойники из прошлого. 

Пользователь Twitter под ником Artgate2 поделился четырьмя снимками, когда посетители галерей узнали на полотнах самих себя. Некоторые комментаторы удивились сходству, а некоторые – показали ещё несколько таких совпадений. 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -1

Фото: twitter.com/artgate2 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -3

Фото: twitter.com/artgate2 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -5

Фото: twitter.com/artgate2 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -7

Фото: twitter.com/artgate2 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -9

Фото: twitter.com/regtubby 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -11

Фото: twitter.com/leanneathers 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -13

Фото: twitter.com/MarkCroxon 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -15

Фото: twitter.com/mdpresson 

Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков -17

Фото: twitter.com/jaldous 

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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