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Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить

07 января 2021 14:18
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Часто можно слышать мнение, что мужчины не приспособлены для воспитания детей. Может быть, в какой-то мере это правда. Мужчины для этого не годятся. Но после рождения дочерей суровые и брутальные мужики превращаются в папуль. И папули очень даже подходят для воспитания маленьких принцесс. 

Девочкам позволяется буквально всё. Даже наложить папе макияж. Ресурс Bored Panda собрал несколько примеров, когда рядом не нашлось никого, кто смог бы остановить ребёнка. 

Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить -1

Фото: reddit.com/user/tyhorner 

Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить -3

Фото: instagram.com/anabelensg93 

Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить -5

Фото: twitter.com/kyliemoy 

Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить -7

Фото: instagram.com/sweetmayproducts 

Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить -9

Фото: twitter.com/GamesWithToasty 

Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить -11

Фото: instagram.com/brimakesyoufun 

Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить -13

Фото: twitter.com/edavis_fab 

Кстати, ранее мы собрали коллекцию других метаморфоз, которые происходят с мужчинами после рождения у них дочерей. Даже платье приходится носить – подробности здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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