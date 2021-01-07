Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить

Часто можно слышать мнение, что мужчины не приспособлены для воспитания детей. Может быть, в какой-то мере это правда. Мужчины для этого не годятся. Но после рождения дочерей суровые и брутальные мужики превращаются в папуль. И папули очень даже подходят для воспитания маленьких принцесс.

Девочкам позволяется буквально всё. Даже наложить папе макияж. Ресурс Bored Panda собрал несколько примеров, когда рядом не нашлось никого, кто смог бы остановить ребёнка.