Они составят компанию. На одной железнодорожной станции путников ждут забавные незнакомцы

Наверное, вы уже слышали про кафе, где за столиками сидят игрушечные панды. Это и забавно, и помогает людям, которые приходят одни, не грустить.

Как сообщает SoraNews24, похожая идея появилась и у японцев. В префектуре Вакаяма на станции Инами путешественников ожидают милые лягушки. Эти создания считаются неофициальным символом города Инами, а также очень уважаются в японском фольклоре.