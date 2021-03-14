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Сосед пообещал мужчине подарок в обмен на дерево. И вот что получилось

14 марта 2021 11:15
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Мужчина вместе с семьёй переехал в новый дом и срубил большой падуб. Сосед, увидев это, предложил обмен. 

Пользователь Reddit под ником Ontimpaul рассказал, что его сосед – 70-летний токарь по дереву, который состоит в гильдии ремесленников и передаёт свои навыки начинающим людям. 

Поскольку деревья могут стоить довольно дорого, токарь предложил Ontimpaul обмен: мужчина отдаст ему срубленный падуб, а он в благодарность сделает для него что-нибудь из этого дерева. Узнав, что его сосед настоящий мастер своего дела, Ontimpaul согласился. 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби 

Сосед пообещал мужчине подарок в обмен на дерево. И вот что получилось -1

Фото: reddit.com/user/ontimpaul 

Прошло немного времени, а затем токарь вручил автору истории вазу с фигурами Лихтенберга. Мужчина был так впечатлён работой соседа, что сфотографировал её и опубликовал снимок в соцсети. 

Пользователи Reddit тоже пришли в восторг при виде вазы. Многие отметили, что она похожа на различные предметы из фильмов и видеоигр. А некоторые люди даже захотели купить её, но Ontimpaul ответил, что этот подарок не продаётся. 

Также нашлись и комментаторы, которые спросили, так ли нужно было срубать дерево. Мужчина пояснил, что он прокладывал канализационные трубы, а корни падуба мешали ему. 

Кстати, ранее мы показывали другие изделия настоящих мастеров. Вот на что способны люди, достигшие огромных успехов в своём хобби – здесь подробности

# Хобби # калейдоскоп # Фотофакт

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