Сосед пообещал мужчине подарок в обмен на дерево. И вот что получилось

Поскольку деревья могут стоить довольно дорого, токарь предложил Ontimpaul обмен: мужчина отдаст ему срубленный падуб, а он в благодарность сделает для него что-нибудь из этого дерева. Узнав, что его сосед настоящий мастер своего дела, Ontimpaul согласился.

Пользователь Reddit под ником Ontimpaul рассказал , что его сосед – 70-летний токарь по дереву, который состоит в гильдии ремесленников и передаёт свои навыки начинающим людям.

Мужчина вместе с семьёй переехал в новый дом и срубил большой падуб. Сосед, увидев это, предложил обмен.

Прошло немного времени, а затем токарь вручил автору истории вазу с фигурами Лихтенберга. Мужчина был так впечатлён работой соседа, что сфотографировал её и опубликовал снимок в соцсети.

Пользователи Reddit тоже пришли в восторг при виде вазы. Многие отметили, что она похожа на различные предметы из фильмов и видеоигр. А некоторые люди даже захотели купить её, но Ontimpaul ответил, что этот подарок не продаётся.

Также нашлись и комментаторы, которые спросили, так ли нужно было срубать дерево. Мужчина пояснил, что он прокладывал канализационные трубы, а корни падуба мешали ему.