Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби

Сколько разных хобби существует в мире? Вряд ли можно сосчитать. Есть и такое, где создаются миниатюрные модели реальных вещей. Зачем? Просто для красоты, и чтобы показать своё мастерство.

Можно сделать миниатюрную модель чего угодно: еды, дома, музыкального инструмента, оригами. Показываем одиннадцать красивых примеров.