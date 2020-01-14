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Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби

14 января 2020 14:05
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Сколько разных хобби существует в мире? Вряд ли можно сосчитать. Есть и такое, где создаются миниатюрные модели реальных вещей. Зачем? Просто для красоты, и чтобы показать своё мастерство. 

Можно сделать миниатюрную модель чего угодно: еды, дома, музыкального инструмента, оригами. Показываем одиннадцать красивых примеров. 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-1

Фото: reddit.com/user/VerySlump 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-3

Фото: reddit.com/user/samgoldenchat 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-5

Фото: reddit.com/user/lozsuzsa 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-7

Фото: reddit.com/user/ccdsmom 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-9

Фото: reddit.com/user/myhappyhobby 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-11

Фото: reddit.com/user/missdeedas 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-13

Фото: reddit.com/user/samgoldenchat 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-15

Фото: reddit.com/user/suitcasekid 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-17

Фото: reddit.com/user/canas_colours 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-19

Фото: reddit.com/user/frizzyfelsa 

Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби-21

Фото: reddit.com/user/Cats_Rulez 

Несколько лет назад мы рассказывали о мастере из Жабинки, который создаёт миниатюрных оловянных солдатиков. 

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# Хобби # калейдоскоп # Фотофакт

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