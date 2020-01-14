Крохотные модели реальных вещей. Одиннадцать примеров занятного хобби
Сколько разных хобби существует в мире? Вряд ли можно сосчитать. Есть и такое, где создаются миниатюрные модели реальных вещей. Зачем? Просто для красоты, и чтобы показать своё мастерство.
Можно сделать миниатюрную модель чего угодно: еды, дома, музыкального инструмента, оригами. Показываем одиннадцать красивых примеров.
Фото: reddit.com/user/VerySlump
Фото: reddit.com/user/samgoldenchat
Фото: reddit.com/user/lozsuzsa
Фото: reddit.com/user/ccdsmom
Фото: reddit.com/user/myhappyhobby
Фото: reddit.com/user/missdeedas
Фото: reddit.com/user/samgoldenchat
Фото: reddit.com/user/suitcasekid
Фото: reddit.com/user/canas_colours
Фото: reddit.com/user/frizzyfelsa
Фото: reddit.com/user/Cats_Rulez
Несколько лет назад мы рассказывали о мастере из Жабинки, который создаёт миниатюрных оловянных солдатиков.
Ради своего хобби учитель истории освоил навыки художника-скульптора, формовщика и литейщика – здесь подробнее.