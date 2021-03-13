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Мужчина вручил начальнице растение и довёл её до слёз. Ведь это был прощальный подарок

13 марта 2021 07:27
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Мужчина вместе с коллегами уволился с работы, но он не мог уйти просто так. Напоследок парень вручил начальнице растение, доведя её до слёз.

Как сообщает World of Buzz, до недавнего времени 23-летний пользователь Twitter под ником MrSodiqin работал в отделе продаж. Когда мужчина только устроился в компанию, в отделе кроме него были ещё 11 человек.

По словам MrSodiqin, ему и его коллегам очень нравилась работа, также у них была добродушная и понимающая начальница. Нередко они все вместе ходили в кафе, а во время работы ухитрялись не только успешно справляться со своими обязанностями, но и веселиться.

Мужчина вручил начальнице растение и довёл её до слёз. Ведь это был прощальный подарок-1

Фото: instagram.com/sodiqin.shaz

Однако и их не минула участь 2020 года. После начала пандемии коронавируса по разным причинам постепенно ушли шесть человек. В итоге остались MrSodiqin, четверо его коллег и начальница, которая просто не могла уволиться.

Несмотря на возросший объём работ, впятером мужчины справлялись. Но через какое-то время между руководством компании и отделом продаж возник конфликт. MrSodiqin и его коллеги несколько раз порывались уволиться, но терпели, потому что им нравились их работа и дружный коллектив.

Мужчина вручил начальнице растение и довёл её до слёз. Ведь это был прощальный подарок-4

Фото: World of Buzz 

И всё-таки очередные вопросы от руководства компании вынудили мужчин принять серьёзное решение. Впятером они подали заявления на увольнение. Однако MrSodiqin не мог уйти, не попрощавшись. Он сделал несколько брелоков с их общими фотографиями, а также купил начальнице цветок в горшке. Момент прощания был записан на видео.

Мужчина вручил начальнице растение и довёл её до слёз. Ведь это был прощальный подарок-7

Фото: World of Buzz 

Женщина была очень тронута поступком своего работника и не смогла сдержать слёзы. Начальница несколько раз извинилась, что не смогла сохранить для них комфортную обстановку. MrSodiqin заверил женщину, что она сделала всё, что было в её силах. Парень добавил, что если ситуация наладится, то он и его коллеги с радостью вернутся, чтобы вновь работать под её руководством.

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, которому гораздо меньше повезло с начальством. После увольнения дело не ограничилось оскорблениями – здесь подробнее.

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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