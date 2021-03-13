Мужчина вручил начальнице растение и довёл её до слёз. Ведь это был прощальный подарок

Мужчина вместе с коллегами уволился с работы, но он не мог уйти просто так. Напоследок парень вручил начальнице растение, доведя её до слёз.

Как сообщает World of Buzz, до недавнего времени 23-летний пользователь Twitter под ником MrSodiqin работал в отделе продаж. Когда мужчина только устроился в компанию, в отделе кроме него были ещё 11 человек.

По словам MrSodiqin, ему и его коллегам очень нравилась работа, также у них была добродушная и понимающая начальница. Нередко они все вместе ходили в кафе, а во время работы ухитрялись не только успешно справляться со своими обязанностями, но и веселиться.