Мужчина вручил начальнице растение и довёл её до слёз. Ведь это был прощальный подарок
Мужчина вместе с коллегами уволился с работы, но он не мог уйти просто так. Напоследок парень вручил начальнице растение, доведя её до слёз.
Как сообщает World of Buzz, до недавнего времени 23-летний пользователь Twitter под ником MrSodiqin работал в отделе продаж. Когда мужчина только устроился в компанию, в отделе кроме него были ещё 11 человек.
По словам MrSodiqin, ему и его коллегам очень нравилась работа, также у них была добродушная и понимающая начальница. Нередко они все вместе ходили в кафе, а во время работы ухитрялись не только успешно справляться со своими обязанностями, но и веселиться.
Фото: instagram.com/sodiqin.shaz
Однако и их не минула участь 2020 года. После начала пандемии коронавируса по разным причинам постепенно ушли шесть человек. В итоге остались MrSodiqin, четверо его коллег и начальница, которая просто не могла уволиться.
Несмотря на возросший объём работ, впятером мужчины справлялись. Но через какое-то время между руководством компании и отделом продаж возник конфликт. MrSodiqin и его коллеги несколько раз порывались уволиться, но терпели, потому что им нравились их работа и дружный коллектив.
И всё-таки очередные вопросы от руководства компании вынудили мужчин принять серьёзное решение. Впятером они подали заявления на увольнение. Однако MrSodiqin не мог уйти, не попрощавшись. Он сделал несколько брелоков с их общими фотографиями, а также купил начальнице цветок в горшке. Момент прощания был записан на видео.
Женщина была очень тронута поступком своего работника и не смогла сдержать слёзы. Начальница несколько раз извинилась, что не смогла сохранить для них комфортную обстановку. MrSodiqin заверил женщину, что она сделала всё, что было в её силах. Парень добавил, что если ситуация наладится, то он и его коллеги с радостью вернутся, чтобы вновь работать под её руководством.
Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, которому гораздо меньше повезло с начальством. После увольнения дело не ограничилось оскорблениями – здесь подробнее.