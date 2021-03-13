Актриса рассказала о своём увлечении и удивила поклонников
Актриса поделилась несколькими роликами на своей странице в TikTok и удивила фанатов. Они не знали, что у девушки такое мужественное хобби.
Примерно год назад Сидни Суини опубликовала три видеозаписи, на кадрах которых ездит на Ford Bronco 1969 года, а также занимается ремонтом транспортного средства.
Фото: tiktok.com/@syds_garage
Недавно поклонники Суини нашли её аккаунт и удивились, что актриса умеет чинить машины. Фанаты в основном знают девушку по роли в сериале «Эйфория», где Сидни играет довольно женственного персонажа. Поэтому другая сторона актрисы стала для многих открытием.
Фото: tiktok.com/@syds_garage
Сидни Суини – 23-летняя американская актриса. Девушка родилась и выросла в городе Спокан, штат Вашингтон. Когда в её городе шёл кастинг на фильм, Сидни захотела сниматься в кино и убедила родителей переехать в Лос-Анджелес.
Фото: instagram.com/sydney_sweeney
Кстати, недавно внимание поклонников привлёк певец PSY. Мужчине пришлось извиняться за своё похудение – здесь подробности.