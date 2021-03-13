Актриса рассказала о своём увлечении и удивила поклонников

Актриса поделилась несколькими роликами на своей странице в TikTok и удивила фанатов. Они не знали, что у девушки такое мужественное хобби.

Примерно год назад Сидни Суини опубликовала три видеозаписи, на кадрах которых ездит на Ford Bronco 1969 года, а также занимается ремонтом транспортного средства.