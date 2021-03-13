У хозяев дома по ночам пропадал кошачий корм. И вот кто был воришкой

Семейная пара заметила, что у них стал слишком быстро заканчиваться корм для их домашних кошек. Оказалось, к угощению пристрастился незваный гость. Как сообщает The Mirror, супруги Зои и Брюс Хендерсоны из британской деревни Солтдин держат у себя дома кошек. Чтобы домашним любимцам было удобнее выходить на улицу, для них сделано специальное отверстие в двери.

Фото: Kennedy News and Media

Недавно 45-летняя Зои обнаружила, что кошачьей дверью пользуются не только её питомцы. Однажды ночью женщина почувствовала, как кто-то поставил лапы на постель. Хендерсон подумала, что это одна из кошек и потянулась к ней, чтобы взять к себе. Однако когда женщина открыла глаза, она поняла, что на неё внимательно смотрит барсук. «Я столкнулась лицом к лицу с барсучьим носом, а не с кошкой. Я немного вздрогнула, после чего барсук скользнул в коридор, а затем вышел на улицу через дверцу для кошек. Это было немного странно, но не страшно, мне нравятся животные», – описала ситуацию британка.

Фото: Kennedy News and Media

После этого инцидента Зои догадалась, куда пропадает кошачий корм и почему на кухне бывает беспорядок. Чтобы проверить свои подозрения, женщина предложила 55-летнему супругу посмотреть записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что барсук уже неоднократно приходил к ним в гости. Первый раз это было что-то вроде разведки – млекопитающее зашло в дом, походило минут десять, а затем убежало. В дальнейшем животное вело себя более нахально и приходило на кухню, чтобы есть корм. И каждый раз проникновения совершались около четырёх часов ночи.

Фото: Kennedy News and Media

Хендерсон захотела подкараулить барсука, которого назвала Берти. Когда животное пришло, оно убедилось, что ему не пытаются навредить, и никто не пробует словить его. Тогда млекопитающее привычным путём направилось на кухню, позволяя снимать себя на камеру. После раннего завтрака и некоторой возни, барсук ушёл по своим делам. «Если бы он не вонял и не приходил бог знает во сколько часов ночи, я бы позволяла ему заходить чаще, потому что он всегда такой милый и харизматичный. Он довольно наглый и, конечно, не боится нас. Это было великолепно. Некоторые люди рассказывают, что никогда даже не видели барсука, не говоря уже о том, чтобы встретить его на своей кухне», – поделилась впечатлениями Зои.

Фото: Kennedy News and Media