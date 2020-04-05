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Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер

05 апреля 2020 14:44
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Если вспомнить историю происхождения человека, то всё началось с появления человека прямоходящего. Рядом с современным, человеком разумным, находится человек умелый. И вот вопрос: что может произойти, если человек с хорошим воображением и умелыми руками долгое время находится дома и скучает? 

Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер-1

Фото: pikabu.ru / Gl.oom 

Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер-3

Фото: pikabu.ru / Erebor1979 

Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер-5

Фото: pikabu.ru / Pobejali 

Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер-7

Фото: pikabu.ru / PechnikovYarik 

Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер-9

Фото: pikabu.ru / 89308349444 

Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер-11

Фото: pikabu.ru / vovikus2299 

Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер-13

Фото: pikabu.ru / one24rus 

Впрочем, иногда достаточно воображения и умения обращаться с компьютерными программами по фотомонтажу.

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# Хобби # калейдоскоп # Фотофакт

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