Ловкие руки и отличное воображение. Что получится, когда за дело берётся мастер
Если вспомнить историю происхождения человека, то всё началось с появления человека прямоходящего. Рядом с современным, человеком разумным, находится человек умелый. И вот вопрос: что может произойти, если человек с хорошим воображением и умелыми руками долгое время находится дома и скучает?
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Впрочем, иногда достаточно воображения и умения обращаться с компьютерными программами по фотомонтажу.
Вот как парень развлекается вместе с Годзиллой – здесь подробнее.