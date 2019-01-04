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Соболенко опубликовала фото с поросёнком после победы над Шараповой

04 января 2019 10:45
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Новости Беларуси. Арине Соболенко подарили символ наступившего года – плюшевого поросенка – после победы над Марией Шараповой.  

Соболенко опубликовала фото с поросёнком после победы над Шараповой-1

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Снимок первая ракетка Беларуси опубликовала на своей странице в Instagram. Арина поблагодарила девушку, которая сделала такой подарок, и отметила, что она «знает, как сделать ее счастливой».  

Соболенко опубликовала фото с поросёнком после победы над Шараповой-4

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Сегодня Арина Соболенко одержала победу над Марией Шараповой и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне. Матч с российской теннисисткой должен был состояться третьего января, но его перенесли из-за плохой погоды.

Соболенко опубликовала фото с поросёнком после победы над Шараповой-7

Фото: twitter.com/wta

Соперницей Соболенко в следующей встрече станет победительница четвертьфинального матча между Ван Яфань и румынкой Моникой Никулеску.  

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт» (читайте далее).  

# Теннис # калейдоскоп # Арина Соболенко # Мария Шарапова

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