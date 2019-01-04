Соболенко опубликовала фото с поросёнком после победы над Шараповой

Новости Беларуси. Арине Соболенко подарили символ наступившего года – плюшевого поросенка – после победы над Марией Шараповой.
Новости Беларуси. Арине Соболенко подарили символ наступившего года – плюшевого поросенка – после победы над Марией Шараповой.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Снимок первая ракетка Беларуси опубликовала на своей странице в Instagram. Арина поблагодарила девушку, которая сделала такой подарок, и отметила, что она «знает, как сделать ее счастливой».
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Сегодня Арина Соболенко одержала победу над Марией Шараповой и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне. Матч с российской теннисисткой должен был состояться третьего января, но его перенесли из-за плохой погоды.
Фото: twitter.com/wta
Соперницей Соболенко в следующей встрече станет победительница четвертьфинального матча между Ван Яфань и румынкой Моникой Никулеску.
Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт» (читайте далее).